Клаудиньо тренировался индивидуально перед матчем «Зенита» с «Факелом». Хавбек пропустил игру с «Рубином»
Клаудиньо не тренировался в общей группе «Зенита».
Перед матчем Мир РПЛ с «Факелом» бразильский полузащитник занимался по индивидуальной программе в тренажерном зале.
27-летний футболист отыграл весь матч с ЦСКА 14 сентября, но не принял участия в игре с «Рубином» в Фонбет Кубке России 17 сентября.
Статистику Клаудиньо можно изучить здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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