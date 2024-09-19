Клаудиньо тренировался индивидуально перед матчем «Зенита» с «Факелом». Хавбек пропустил игру с «Рубином»

Клаудиньо не тренировался в общей группе «Зенита».

Перед матчем Мир РПЛ с «Факелом » бразильский полузащитник занимался по индивидуальной программе в тренажерном зале.

27-летний футболист отыграл весь матч с ЦСКА 14 сентября, но не принял участия в игре с «Рубином» в Фонбет Кубке России 17 сентября.

Статистику Клаудиньо можно изучить здесь .