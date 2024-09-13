35-летний Юсупов покинет «Химки» спустя два месяца после подписания контракта
Артур Юсупов покинет «Химки» спустя два месяца после перехода.
«В последний день трансферного окна Юсупов был отзаявлен из заявки команды на сезон. Юсупов покинет «Химки», — сообщил источник «Чемпионата».
Юсупов подписал контракт с «Химками» 19 июня, перейдя на правах свободного агента. В этом сезоне футболист поучаствовал в одном матче: провел 35 минут в игре Фонбет Кубка России.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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