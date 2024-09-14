Юсупов покинул «Химки» спустя 3 месяца после перехода. Контракт расторгнут по согласию сторон
Артур Юсупов покидает «Химки».
Подмосковный клуб официально объявил о расторжении контракта с 35-летним полузащитником по согласию сторон.
Юсупов перешел в «Химки» 19 июня на правах свободного агента. В этом сезоне футболист принял участие в одном матче, выйдя на замену в игре Фонбет Кубка России с «Оренбургом».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Химок»
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