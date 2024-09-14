Юсупов покинул «Химки» спустя 3 месяца после перехода. Контракт расторгнут по согласию сторон

Артур Юсупов покидает «Химки».

Подмосковный клуб официально объявил о расторжении контракта с 35-летним полузащитником по согласию сторон.

Юсупов перешел в «Химки » 19 июня на правах свободного агента. В этом сезоне футболист принял участие в одном матче, выйдя на замену в игре Фонбет Кубка России с «Оренбургом».