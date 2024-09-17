Мегапревью ЛЧ на 36 команд. Важное о каждой

Именно эти 36 клубов войдут в историю как первые участники обновленной Лиги чемпионов.

«Реал Мадрид»

Важно знать/следить: «Мадрид» тяжело привыкает к Килиану Мбаппе.

Но кажется, что его личный спад переоценивают: есть проблемы с реализацией, зато Килиан полезно открывается и взаимодействует с партнерами. Ищет шансы в штрафной, хотя не любит играть в такой роли. «Реал» с трудом взламывает автобусы, но скорость Мбаппе может стать инструментом.

Перекос на левый фланг – да, это реальная проблема. И в игре с «Бетисом», например, налево не сваливался Родриго, а «Реал» выглядел сбалансированнее. Вопрос в адаптации и наработке сочетаний.

Конечно, «Реал» сможет привыкнуть к Мбаппе. Вопрос: когда же?

«Манчестер Сити»

Важно знать/следить: в свежем интервью The Players’ Tribune Родри сказал: «Пеп никогда не стоит на месте. Его невозможно удовлетворить. Он ни за что в жизни не будет играть так, как играл в прошлом сезоне. Говорит, что соперники изучат манеру и подготовятся за лето. Вот почему он постоянно что-то выдумывает. «Меняйся или умри» – такой девиз он передает игрокам».

Пока Родри не сильно знаком с концепцией-2024/25 – Пеп продлил ему отпуск на месяц и только на выходных начал подпускать к матчам. Но партнеры уже оценили новое направление. Главное касается позиционных атак – теперь «Сити» выстраивается в структуру с тремя десятками, которая напоминает Германию Нагельсманна. С основным трио еще не определились, но в роли одной из десяток часто оказывается Рико Льюис – вообще-то крайний защитник.

Первые плоды от новой системы начал срывать Эрлинг Холанд – у норвежца теперь еще больше партнеров, которые могут отдать последний пас. На старте сезона ему успели ассистировать уже пять игроков.

«Бавария»

Важно знать/следить: Компани строит ультрасмелый стиль, который пока не проходил полноценную проверку. Да-да, «Бавария» при любом тренере играет во владение и прессинг, но степень и оттенки тоже важны. Здесь пока наблюдаются весьма радикальные вещи.

Владение «Баварии» в стартовых турах – 68,7%. Значительно выше 61,3% при Томасе Тухеле и вообще самое высокое в Европе. Выборка слишком мала для категоричных выводов, но направление очевидно.

Центральная роль в красочном футболе готовится для Джамала Мусиалы. Кажется, пришло время для ровного топ-сезона в его исполнении. Во-первых, он провел сильный Евро, что добавляет уверенности. Во-вторых, Компани всегда использует его в полуфланговых зонах – в любимой среде обитания. В-третьих, упомянутая эволюция стиля: Джамал – тонкий креативный игрок, более доминантная манера команды будет ему удобна.

«ПСЖ»

Важно знать/следить: «ПСЖ» становится командой? Чемпион Франции вошел в сезон без суперзвезды, но с шансом стать суперкомандой. Пока обойдемся без утвердительного тона, но старт многообещающий.

Сильно возросла степень доминирования во внутренних матчах. Разница xG в прошлом сезоне – «+0,85» (10-й результат в топ-5 лигах). Теперь – «+2,21» (лучший результат). Прогресс впечатляет, хотя пока тестировалась только задача доминировать над заведомо более слабым соперником. Но раньше даже в таких матчах был ватокат и проблемы. Теперь «ПСЖ» играет как единая команда.

Особенно интересными выглядят взаимодействия в полузащите, где вообще нет фиксированных позиций. Игровых проблем пока даже не видно. Главная беда – самый трудный календарь в первой стадии ЛЧ. Он может сделать дальнейший путь более сложным.

«Ливерпуль»

Важно знать/следить: первые впечатления от успехов «Ливерпуля» Арне Слота здорово суммировал Родри: «Я не был уверен, как они отреагируют на уход Юргена Клоппа, но ощущение, будто ничего и не произошло. Они снова представляют угрозу для нас».

В стилистическом плане смена тренера запустила в «Ливерпуле» много интересных процессов. Можно долго говорить про изменение схемы и прессинг-триггеров, но главный переворот связан с манерой разыгрывать мяч. Слот намного чаще Клоппа просит использовать короткие передачи – на предсезонке его девизом было «убивать соперника через пас». Особенно впечатлил Райан Гравенберх – внезапный разыгрывающий опорник тренера.

Пока требование Слота строго соблюдается против команд, которые готовы высоко встречать и давить в персональной манере. Их «Ливерпуль» щелкает как орешки. А вот с первым автобусом возникли проблемы – «Ноттингем Форест» неожиданно победил на «Энфилде» в выходные. Возможно, соперники по ЛЧ воспримут матч как призыв к действию .

«Интер»

Важно знать/следить: команда, в которую вы наверняка уже влюбились: непредсказуемые ротации, которые происходят как бы независимо от тренера, взрывные контратаки и изобретательное владение. Тотальный футбол с итальянской балансировкой.

Летом не изменилось ничего, чему следовало бы уделить внимание. Но в сезон «Интер» вкатывается так-сяк – наверное, не хватает голов Лаутаро.

«Боруссия» Дортмунд

Важно знать/следить: Нури Шахин оказал важное влияние на «Боруссию» еще в прошлом сезоне. В идейном плане старт этой кампании – продолжение. Но некоторых элементов мозаики не хватает.

Для командной структуры главная потеря – Иан Матсен. Без него Шахин ищет новые варианты построения первой стадии. В стартовых играх левым защитником выходил Нико Шлоттербек. В последней встрече против «Хайденхайма» на позицию левого центрального защитника опускался Паскаль Гросс – в манере Тони Крооса. Оба эксперимента весьма интересные. Вероятно, будет продолжение, так как адекватного аналога Матсену в составе «Боруссии» не видно.

«РБ Лейпциг»

Важно знать/следить: Дани Ольмо и Хави Симонс – два креативных центра прошлогоднего «Лейпцига». Уход Ольмо толкнул Марко Розе к вынужденным экспериментам. На этой позиции пока пусто. Из-за этого «Лейпциг» не совсем похож на себя.

В первом туре Розе попробовал Амаду Айдара в этой роли – совсем другой типаж. Далее переходил на тройку защитников. Против «Байера» это еще было и способом адаптироваться под схему соперника. От успешности поисков Розе будет многое зависеть. Решение может быть как тактическим, так и кадровым (возможно, Кристоф Баумгартнер или молодой Антонио Нуса потянут роль).

«Барселона»

Важно знать/следить: «Барселона» восхищает на старте сезона, но это молодая команда. Ханси Флик только начинает. Банальное, но предостережение: «Барса» не фаворит ЛЧ, четвертьфинал будет достойным результатом.

Не стоит завышать ожидания, лучше просто наслаждаться яркой «Барсой», атакующей и очень дерзкой.

Очень интересно, что покажет Ламин Ямаль. Кажется, он становится игроком больших матчей. Ламин окреп ментально, не просел физически. Не признать его прогресс просто нельзя. Прямо сейчас это один из главных игроков мира.

Ямаль, Гави, Пау Кубарси, Марк Касадо, Эктор Форт – новое поколение «Ла Масии» в походе за Лигой чемпионов на фоне экономического кризиса. Левандовски, Рафинья и Педри тоже здесь. Ух!

«Байер»

Важно знать/следить: не обманывайтесь прерванной серией без поражений. «Байер» в огромном порядке и обладает всеми прошлогодними чертами. В матче против «Лейпцига» сильно не везло – в прошлом сезоне в пограничных ситуациях было наоборот. Это нормально.

Все ключевые элементы на месте – это почва для качественного и максимально зрелищного футбола. Если все пойдет по плану, комбинации «Байера» на ограниченном пространстве увидит вся Европа. В этом аспекте они кажутся лучшей командой мира.

Нагружают конкретную зону игроками, которые располагаются на небольшом расстоянии друг от друга, а потом начинается магия. Таких эпизодов в игре «Байера» больше, чем у любой другой команды.

«Атлетико»

Важно знать/следить: «Атлетико» не скрывает, что хочет еще один финал ЛЧ – желательно с «Реалом».

Это молодая, амбициозная команда. Этим летом приехал Хулиан Альварес, который пересидел под Холандом. Взяли классного Робена Ле Нормана, чемпиона Европы, и Конора Галлахера, одного из лидеров «Челси». За голы отвечает мощный Александр Серлот, теперь можно банально навешивать в штрафную, когда не идет игра.

Диего Симеоне – символ «Атлетико». Он сильно изменился, принял новое и теперь играет от атаки. Кажется, мы повторяем это каждую неделю. Если не верите, то просто смотрите матчи «Атлетико». Вам точно понравится.

А еще не забывайте: «Атлетико» при Симеоне может обыграть любого.

«Аталанта»

Важно знать/следить: «Аталанта» пропустила 8 голов в 4 матчах: как всегда, осенью Гасперини не спеша интегрирует новичков – и за этим следуют осложнения.

Но это Гасперини, поэтому забивают бергамаски не меньше. Потеряв Скамакку, клуб вышел на Ретеги, его сменщика в сборной: игра потеряла в качестве взаимодействий и общем классе, но выиграла на последних 10 метрах. Матео здорово отклеивается в штрафной и забил уже 4 мяча.

Еще одно изменение, за которым следует последить: покупка Рауля Беллановы. Такого атлетичного и опасного с мячом фланга у Гасперини не было со времен молодого Спинаццолы.

«Ювентус»

Важно знать/следить: одни их худших в Серии А по созданным угрозам и лучшие – по допущенным. Мотта всегда тяжело начинал, и «Юве» не исключение. Но здесь «тяжело» – это четыре матча без пропущенных (лучший клубный старт за 10 лет) и не слишком яркий блеск впереди.

Плохая новость для лигочемпионских соперников, в том числе для ПСВ: Мотта всегда и в «Юве» сейчас гораздо острее против прессингующих и открытых команд. Те две итальянские, что оказались достаточно дерзкими, получили по три мяча.

Штамп «обязателен к просмотру»: как бы долго ни шлифовался новый футбол и новые игроки, «Юве» один из самых интересных проектов сезона.

«Бенфика»

Важно знать/следить: «Бенфика» сменила тренера: вместо Рогера Шмидта пришел Бруну Лаже, не самый очевидный вариант.

Как же так? Все просто: продали Жоау Невеша в «ПСЖ», но нормальной замены не нашли. Ренату Саншеш и Леандро Баррейро не впечатляют. Просело продвижение мяча. Жоау Мариу отдали в «Бешикташ», Оркун Кекчю в непонятной форме. Новички адаптируются: например, вингер Ян-Никлас Бесте.

Спасти Шмидта могла магия Анхеля Ди Марии, но он тоже пока не тянет. «Бенфика» накупила игроков и перестраивается.

«Арсенал»

Важно знать/следить: «Арсенал» в странном состоянии подходит к ЛЧ: команда почти не изменилась за лето, снова идет позади «Ман Сити», но на старте сезона вынуждена играть в непривычной манере. Прямо сейчас Артета – только вдумайтесь – занимает 11-е место в АПЛ по владению (всего 46,5%). Среди команд топ-5 лиг – 56-е место. Между «Хоффенхаймом» и «Мальоркой».

Кадровые проблемы отчасти объясняют парадокс. Появление в основе Томаса Парти и Юрриена Тимбера тоже косвенно влияют на манеру. Оба не новички, но почти весь прошлый сезон пропустили из-за травм. Убедившись, что оба в форме, Артета начал активно подключать их к основе. Основной вклад парочки – надежность и готовность отдавать мяч сопернику, если устраивает результат (было не только с «Тоттенхэмом», но даже с «Вулвз»).

Следующий шаг – прогресс в позиционных атаках. По такой траектории «Арсенал» прибавлял и в прошлом сезоне. Пока же выручают стандарты и идеи Николя Жовера – они принесли команде уже шесть очков в АПЛ.

«Брюгге»

Важно знать/следить: «Брюгге» тяжело заходит в сезон: проиграли два матча подряд, потом три выиграли. Наметилась перестройка после распродажи на 56 млн евро.

«Брюгге» продал основного форварда Игора Тиаго в «Брентфорд». Ушел вингер Антонио Нуса, самый креативный игрок команды. Те, кто должны их сменить, пока адаптируются. «Брюгге» непросто, но качество состава тащит (на уровне Бельгии).

Короче, «Брюгге» как всегда: крепкий, может подарить сенсацию дома, но ожиданий немного.

«Шахтер»

Важно знать/следить: «Шахтер» тренирует Марино Пушич – экс-помощник Арне Слота. У него быстро получилось построить Слот-болл со скидкой на уровень. В структуре владения все очень похоже – узкие позиции крайних защитников, ротации в центре поля, кормление мячом вингеров-дриблеров.

Эти установки футболисты «Шахтера» уже усвоили на добротном уровне, а вот будет ли агрессивный прессинг – большой вопрос. Ранее в важных матчах Пушич предпочитал выжидательный режим с эпизодическим давлением. Тут совсем не Слот.

«Милан»

Важно знать/следить: «Милан» среди лучших в Серии А по созданным моментам и среди худших – по остроте допущенных: плата за переход на зонный прессинг, начатый Фонсекой и не совсем совпадающий с характеристиками исполнителей. Отчасти поэтому миланцы выиграли всего один матч – против с отрывом худшего состава в Италии.

Звезда месяца – легкоатлет Страхиня Павлович, который ловко притворяется центральным защитником. Не очень умен по-футбольному, но стремительно поглощает пространство и доминирует в дуэлях. Спас «Милан» от реальных кошмаров, после которых о перспективах Фонсеки говорили бы намного жестче.

Но ужас, с которым «Милан» встречает каждую контратаку, почти физически ощущается через экран.

«Фейеноорд»

Важно знать/следить: после ухода Арне Слота новый тренер – 47-летний Бриан Приске.

Датчанин с «Мидтьюлландом» брал чемпионат, поиграл в ЛЧ против «Ливерпуля», «Аякса» и «Аталанты» с Алексеем Миранчуком. В 2021-м поехал в «Антверпен», но спустя сезон был уволен. Причина – игровой стиль, где все сводилось к банальным навесам.

Приске не грустил и возглавил чешскую «Спарту», взял с клубом первое золото за девять лет и заслужил приглашение в Нидерланды. Бриан изменился: больше комбинаций и вариативности, хотя и навесы проскакивают.

«Спортинг»

Важно знать/следить: мегафорвард Виктор Дьокереш выходит на европейскую сцену. Он забивает чаще Холанда и Мбаппе.

Виктор – мощный, подвижный наконечник с поставленным ударом. Его не отодвинуть от мяча. Он мастерски находит пространство в штрафной. Правда, все это пока на уровне португальской лиги.

Тренер Рубен Аморим, которого ждали в «Ливерпуле», адаптировался под Дьокереша и теперь наслаждается. Партнеры кормят шансами: Педру Гонсалвеш, Даниэл Браганса. Искрит вингер Франсишку Тринкау, его когда-то звали в «Барсу». В опорной правит датчанин Мортен Юлманд. В защите талантливая пара Гонсалу Инасиу и Зено Дебаст.

ПСВ

Важно знать/следить: «Аякс» деградирует, так что в Нидерландах один гегемон – ПСВ с Петером Босом.

Все, что знаем о Боссе, воплощено в ПСВ: гигантский перекос в атаку, гипервысокий и активный прессинг, ставка на фланги. На фоне Эредивизи они доминируют. Да и ЛЧ выходят в плей-офф. Очевидно, для такого уровня не хватает качества состава, но тренер мощно прокачивает имеющихся игроков.

Яркий пример – Ирвинг Лосано. Он ярко начинал, затем стух в «Наполи», но год назад вернулся и снова хорош. Йоханом Бакайоко интересуются гранды. Есть Ноа Ланг, может стать мегазвездой. В центре поля играют Йерди Схаутен и Йоэй Верман, базис сборной Нидерландов.

Если вам хочется посмотреть яркий, атакующий футбол – смело включайте ПСВ.

«Динамо» Загреб

Важно знать/следить: сборная игроков, у которых не получилось.

На краю – Марко Пьяца, открытие Евро-2016 и бывшая будущая звезда «Ювентуса». В центре полузащиты Адеми и Рог. На острие Бруно Петкович, который не запомнился вам по «Болонье». В защите Ристовски, Теофиль-Катрин и Пьер-Габриэль (краек, на которого очень рассчитывали в «Монако»).

Все, кроме Адеми, долго и безуспешно пытались в топ-лигах. Македонец повторить путь Погба по-другому: в 24 года попался на допинге.

Веселую компанию разбавляет элегантный Мартин Батурина: 21 год, изящная техника, привычный ярлык нового Модрича. Может, у него и получится.

«РБ Зальцбург»

Важно знать/следить: частичка Клоппа в этой ЛЧ – «Зальцбург» тренирует Пепейн Лейндерс, правая рука Юргена в «Ливерпуле». Голландец отправился в самостоятельное плавание и уже задействовал старые связи: из бывшего клуба выдернул Бобби Кларка (постоянный трансфер) и Стефана Байчетича (аренда). Главная цель Лейндерса – отход от концепции «Ред Булла» и переход на более современный стиль. Должен помочь опыт в «Ливерпуле».

Пепейн объяснял так: «Я тренер, который хочет играть в определенном ключе. Хочу владеть мячом на чужой половине, а после потери душить соперника и отнимать мяч обратно. Знаю, что клуб построил философию на прессинге и контрпрессинге, но теперь они хотят поменять стратегию и прибавить в позиционных атаках. Они чувствуют, что все больше команд отдают им мяч и садятся низким блоком в защиту.

Мы прошли такой же путь в «Ливерпуле»: в АПЛ топ-клуб обязан играть первым номером и уметь создавать моменты против глубокой обороны. Думаю, австрийский чемпионат и Лига чемпионов идеально подходят для развития команды и отдельных игроков».

«Лилль»

Важно знать/следить: в «Лилле» сменился тренер – место Паулу Фонсеки занял Брюно Женезьо. Он не продолжает идеи, а строит свои, но тоже весьма атакующие. Изюминкой может стать схема как у Нагельсманна в сборной Германии – с тремя десятками при владении. Выглядит примерно так.

Атакующий полузащитник Хаукон Харальдссон номинально стартовал в опорной зоне в схеме 3-4-2-1, но при владении поднимался явно выше. В результате расположение сильно напоминало дерзкую идею Нагельсманна.

Повторение такого трюка на уровне ЛЧ не гарантия. Интрига: хватит ли у Женезьо смелости?

«Црвена Звезда»

Важно знать/следить: «Звезда» – опция для зрителей, которым скучен нейтральный просмотр и недостает кого-то своего для поддержки.

В центре полузащиты творит Мирко Иванич – самый дорогой футболист в истории Беларуси. Восемь лет назад БАТЭ заплатил за него миллион евро и через пару сезонов выгодно перепродал в Белград. Там черногорец по старой памяти коллекционирует чемпионства, раздает тонкие разрезающие и часто забивает: техника и класс его не покинули.

По правую руку периодически появляется Егор Пруцев. Он начал сезон с претензией на основу, но после нескольких громких переходов (Силас из «Штутгарта», Радоньич из «Торино») крепко присел.

В опорной – заматеревший 34-летний Гелор Канга, легенда «Ростова». Зимой его пытались состарить на пять лет: выяснилось, что его мать умерла на четыре года раньше даты его рождения. По-видимому, он ровесник нашей галактики, но несмотря на это, все еще тянет.

К ним прилагаются Урош Спахич и несколько игроков, которые засветились в топ-лигах.

«Янг Бойз»

Важно знать/следить: не выиграли ни одного матча в лиге. Действующие чемпионы косплеят «Базель», который тоже провалился на старте прошлого сезона. Тренера Патрика Рахмена спасла только квалификация в ЛЧ – да, ведь пройден «Галатасарай».

Игроки дерутся прямо во время матча: так, с «Санкт-Галленом» вратарь Давид фон Балльмос сцепился с партнером после очередного пропущенного мяча. Пришлось разнимать.

Главный претендент на ноль очков при новом формате.

«Селтик»

Важно знать/следить: клуб с самыми непростыми отношениями между тренером и болельщиками в этой ЛЧ. После камбэка в «Селтик» прошлым летом Брендан Роджерс долго возвращал любовь – фанаты не простили ему уход в «Лестер» несколько лет назад прямо посреди сезона. Тренер выиграл титул и разрядил обстановку, но по ходу кампании Брендана часто пинали за стиль – в Глазго ностальгировали по более яркой манере Энджа Постекоглу.

К старту ЛЧ «Селтик» Роджерса подходит в роли одного из самых доминантных клубов Европы – на старте сезона владение выше 70%. В топ-8 лигах лучше показатель только у ПСВ. Самая непростая задача для Брендана, учитывая разницу в ресурсах, – перенос стиля из чемпионата на еврокубки. В прошлом сезоне с этим были проблемы: «Селтик» стал худшей командой ЛЧ по ударам. Новый формат подкинул более щадящий календарь и соперников, с которыми наконец-то можно играть от себя.

«Слован» Братислава

Важно знать/следить: «Слован» впервые полноценно сыграет в ЛЧ: в квалификации прошли «Целе», АПОЭЛ и датский «Мидтьюлланд». Это очень яркая команда.

Много знакомых фигур для болельщиков из бывшего СССР: защитник Гурам Кашия, один из творцов сенсации Грузии на Евро; защитник Юрий Медведев, поигравший в «Сочи»; Роберта Мака помним по «Зениту», а Юлиус Сзоке поиграл в Беларуси и Казахстане.

Есть опытный ветеран Юрай Куцка, игравший за «Милан».

Есть Давид Стрелец, он отдал голевую передачу в матче с Англией на Евро.

Тренер – Владимир Вайсс-старший, который ставил рекорды по ничьим с раменским «Сатурном». Главные звезды – Вайсс-младший (до сих пор играет) и Тигран Барсегян.

«Монако»

Важно знать/следить: «Монако» Ади Хюттера – недооценено зрелищная команда. Два аспекта заслуживают отдельного внимания. Во-первых, Хюттер очень любит максимизировать количество атакующих игроков в составе: для этого может опорника сделать центрдефом, а вингера – крайним защитником. Атака получает больше инструментов, а без мяча все маскируется слаженной работой в прессинге.

Во-вторых, у «Монако» очень симпатичные комбинации в чужой опорной. Они стабильно собирают там по три футболиста и разыгрывают телепатические партии. Особая ценность в выборе центра целевой зоной – его все соперники защищают в первую очередь. Команд, которые способны стабильно пронзать передачами это направление, в принципе не очень много. Важный элемент этого аттракциона – Александр Головин.

«Спарта» Прага

Важно знать/следить: свежее лицо из Чехии. Мы привыкли, что в ЛЧ играют «Виктория Пльзень» или «Славия», а сейчас там новый-старый гегемон. «Спарта» взяла два чемпионства подряд и сейчас идет за третьим, словно на дворе 2000-е.

«Спарта» ставит на развитие молодых игроков и выгодные продажи. Вдохновитель проекта – спортивный директор Томаш Росицки, он работает с 2018-го. Томаш отвечает за поиски талантов, настаивает на едином игровом стиле. Ушел тренер Бриан Приске, а заменил его Ларс Фриис, экс-ассистент.

Стратегия работает: за последние годы «Спарта» выгодно продала Адама Гложека (в «Байер» за 13 млн евро), Томаш Чванчара («Гладбах», 10,5 млн), Давида Ганцко («Фейеноорд», 8,3 млн). Последний успех – Ладислав Крейчи в «Жирону» за 8 млн. На подходе – молодой защитник Мартин Витик, его очень хотела «Болонья».

«Астон Вилла»

Важно знать/следить: «Астон Вилла» становится одной из самых мускулистых команд Европы. В новый сезон зашли с Амаду Онана и Морганом Роджерсом.

Кое-что о них:

● Первый – двухметровый опорник, который здорово укрывает мяч и продвигает его на чужую треть. В первых матчах стал оружием Уная Эмери на угловых и штрафных. У Онана отличная связь с тренером по стандартам – после голов подбегает на скамейку, чтобы поблагодарить его за идеи.

● Второй – прущий как танк дриблер с широким торсом и могучими плечами. На старте сезона Роджерса не смогла остановить даже самая надежная пара опорников мира из Деклана Райса и Томаса Парти. Эмери не понимает, зачем Моргана все еще вызывают в молодежку: по мнению испанца, юноша уже готов к рывку во взрослую.

Возможно, по ходу ЛЧ в основу ворвется еще один тестостероновый крепыш – Джон Дюран. Колумбиец сидит за Олли Уоткинсом, но шикарно выходит на замену – прибивает соперников либо со второго этажа, либо дальними попаданиями в девятку. Эмери уже намекнул, что может поменять структуру «Виллы» и сыграть с двумя нападающими.

«Болонья»

Важно знать/следить: «Болонья» лишилась четырех опор, определявших ее лицо: Мотты, Калафьори, Зиркзе и Фергюсона. В команде, которая предстанет в ЛЧ, нет ничего общего с магической прошлой. Это калька с «Фиорентины», два года подряд проигрывающей в финале Лиги конференций. Пока – ухудшенная.

Новый тренер Зденек Итальяно – самый радикальный спец в топ-лигах с тех пор, как работал его учитель. Прессинг, мгновенный отбор, быстрая доставка мяча в атакующую треть, массированная передняя линия – основы доминирующего стиля. Его команды прижимают большинство соперников. Но не всегда находчивы перед штрафной.

Болонцы к тому же более разбалансированы, чем прежние клубы тренера. На отладку потребуется время, а пока их протыкают все – от «Комо» до «Наполи».

«Жирона»

Важно знать/следить: это не та «Жирона», что поражала в прошлом сезоне. Больше нет Артема Довбика и Савио, которые гарантировали голы. Ушел Алеиш Гарсия, ключевой дирижер и центр тактики. На правом фланге не яркий Ян Коуто с розовой прической, а просто работяги Арнау Мартинес и Алехандро Франсес.

Остались Мигель Гутьеррес, Виктор Цыганков и Дэйли Блинд. Они должны направлять новых героев: Брайана Хиля, Яспера Асприлью, Абеля Руиса, Ладислава Крейчи, Габи Мизехауйя. Не страшно, если вы никого из них не знаете. Это молодые парни, которым еще только предстоит выйти на уровень повыше.

Главная звезда «Жироны» – тренер Мичел Санчес, который даже с таким непонятным составом не отходит от своих принципов. Мичел прививает «Жироне» идентичность, а сам адаптируется. Хорошо, что взяли Арно Данджуму – между прочим, полуфиналиста ЛЧ с «Вильярреалом».

«Штутгарт»

Важно знать/следить: у «Штутгарта» проблемы. Команда потеряла Хироки Ито, Вальдемара Антона и Серу Гирасси – игра с мячом потускнела. Пока не спешим анонсировать яркий комбинационный футбол, который влюблял в прошлом сезоне.

Но точно последите за Анджело Штиллером – это умный разыгрывающий опорник, от которого в проблемных условиях команда будет зависеть даже больше обычного. Штиллер сочетает диктовку ритма с качественным чтением эпизодов и работой в прессинге. Категорически востребованный тип опорника.

Вероятно, пойдет на повышение в следующий клуб Себастьяна Хенесса. Они работали вместе еще в «Хоффенхайме». Штиллер не просто лидер, но проповедник тренерских ценностей.

«Штурм»

Важно знать/следить: последите за Отаром Китейшвили. На Евро он не показал всю мощь из-за травм. В прошлом сезоне его признали лучшим игроком австрийской Бундеслиги. Китейшвили – элегантная машина для прессинга. Вся атака «Штурма» строится вокруг него. Летом у него было жирное предложение из Катара, но он слишком хотел в ЛЧ с клубом, которому помог сломать гегемонию «Зальцбурга».

«Брест»

Важно знать/следить: «Брест» – это прессинг и навесы. И то, и другое в больших объемах. Звучит просто, но в прошлом сезоне Эрику Руа этим футболом удалось шокировать многих во Франции. Повторят в Европе? Вряд ли, но покусать наивных соперников вполне могут.

Отдельно посмотрите за Роменом Дель Кастийо. Правый вингер – воплощение ценностей команды. Пашет по флангу и доставляет мяч в штрафную, но делает эти простые вещи прямо на грандиозном уровне.

«Болонья», «Астон Вилла», «Штутгарт», «Брест» и «Жирона» – команды ЛЧ. Как они играют?

Смотреть ЛЧ еще интереснее, если играть в фэнтези – собирайте свою команду !

Фото: Valter Gouveia/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Francesco Scaccianoce, Marco Luzzani, Lars Baron, Alexander Hassenstein, Alessandro Sabattini, Alex Caparros, Marc Atkins, Adam Nurkiewicz