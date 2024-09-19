Чалханоглу про 0:0 с «Сити»: «Интер» провел хороший матч против сильной команды и доволен ничьей» 

Хакан Чалханоглу оценил ничью с «Манчестер Сити» (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.

«Мы провели хороший матч против сильной команды. Старались как могли, и у нас были моменты, чтобы забить.

Считаю, обе команды показали хороший футбол, и мы довольны ничьей», – сказал полузащитник «Интера ».