Чалханоглу про 0:0 с «Сити»: «Интер» провел хороший матч против сильной команды и доволен ничьей»
Хакан Чалханоглу оценил ничью с «Манчестер Сити» (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.
«Мы провели хороший матч против сильной команды. Старались как могли, и у нас были моменты, чтобы забить.
Считаю, обе команды показали хороший футбол, и мы довольны ничьей», – сказал полузащитник «Интера».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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