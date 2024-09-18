Александр Тихонов о российском футболе: «Зарплаты бешеные, на трибунах пусто, банкиры пилят деньги. Хоккей у нас реально любят – там есть на что посмотреть, там интересно!»

Александр Тихонов поделился мнением о ситуации в российском футболе.

«Сейчас российский футбол – списание денег по карманам, разбазаривание бюджета. Мы же видим, скольким людям интересен такой «футбол» – вы посмотрите на посещаемость матчей. Туда ходят только те, кому делать нечего, хочется пообщаться и поорать, но не за футбол поболеть. Не сомневаюсь, что у любого российского футбольного клуба бюджет выше, чем у хоккейного. А уровень? Даже говорить не о чем здесь.

Хоккей у нас в стране реально любят, смотрят, ходят на него. Потому что там есть на что посмотреть, там интересно! Уровень игры, накал страстей, атмосфера. А футбол наш никому не интересен. Зарплаты бешеные, на трибунах пусто, банкиры пилят деньги, контроля никакого – вот и все. С хоккеем не сравнить, это точно», – сказал бывший биатлонист и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов .