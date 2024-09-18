Тренер «Барнсли» после 0:7 от «МЮ»: «Дам затрещину моим игрокам, если когда-нибудь услышу, что игроки АПЛ плохи»
Вчера команда Даррелла Кларка, выступающая в третьем английском дивизионе, проиграла манкунианцам со счетом 0:7 в 3-м туре Кубка английской лиги и вылетела из турнира.
«Я задал им, я был недоволен игрой. Знаю, что мы приехали к «Манчестер Юнайтед», где есть игроки мирового класса, но я был недоволен тем, как мы играли.
Не желаю слышать, как кто-то из наших игроков говорит о том, насколько плохи некоторые игроки Премьер-лиги. Они далеки от этого, им было далеко до стандартов лучшего игрока «Барнсли», не говоря уже о лучшем игроке Премьер-лиги.
Я гордился этим вечером, но он был испорчен выступлением команды», – заявил главный тренер «Барнсли».
«Если я когда-нибудь услышу, как кто-то из моих игроков, смотря матчи, скажет, что игроки Премьер-лиги плохи, я дам им затрещину. Потому что мы были далеки от необходимого уровня против команды, которая может полностью уничтожить вас, когда вы не в форме», – добавил Кларк в интервью Sky Sports.
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