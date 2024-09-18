Тренер «Барнсли» после 0:7 от «МЮ»: «Дам затрещину моим игрокам, если когда-нибудь услышу, что игроки АПЛ плохи»

Тренер «Барнсли» раскритиковал игроков после поражения от «Манчестер Юнайтед».

Вчера команда Даррелла Кларка, выступающая в третьем английском дивизионе, проиграла манкунианцам со счетом 0:7 в 3-м туре Кубка английской лиги и вылетела из турнира.

«Я задал им, я был недоволен игрой. Знаю, что мы приехали к «Манчестер Юнайтед », где есть игроки мирового класса, но я был недоволен тем, как мы играли.

Не желаю слышать, как кто-то из наших игроков говорит о том, насколько плохи некоторые игроки Премьер-лиги. Они далеки от этого, им было далеко до стандартов лучшего игрока «Барнсли », не говоря уже о лучшем игроке Премьер-лиги.

Я гордился этим вечером, но он был испорчен выступлением команды», – заявил главный тренер «Барнсли».

«Если я когда-нибудь услышу, как кто-то из моих игроков, смотря матчи, скажет, что игроки Премьер-лиги плохи, я дам им затрещину. Потому что мы были далеки от необходимого уровня против команды, которая может полностью уничтожить вас, когда вы не в форме», – добавил Кларк в интервью Sky Sports.