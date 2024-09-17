Семак о 2:0 с «Рубином»: «Зенит» тяжело входил в игру, потом включили тумблер – разбегались, может. Хорошая, качественная победа, могли еще отличиться»

Сергей Семак оценил игру «Зенита» в матче с «Рубином».

В матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 2:0.

– Первые минут 15-16 очень тяжело входили в игру, как мне показалось. Не хватало нам и движения, и качества, и агрессии. Вторую половину первого тайма [смотрелись] чуть лучше, смогли забить хороший гол. Во втором тайме действовали хорошо на протяжении всех 45 минут и забили. Могли еще отличиться – хорошая и качественная победа.

Поздравляю ребят с хорошей и важной победой. Встречались лидеры нашей группы, от этой игры зависело, у кого будет определенный запас прочности перед оставшимися двумя турами.

– Что перестроили после 15 минут, когда команда перевернула ход игры?

– Ничего, просто включили определенный тумблер, может быть, разбегались. Возможно, после короткой паузы, всего два дня было на подготовку, тяжело было входить в игру.

Это абсолютно нормально, на протяжении всего матча демонстрировать один и тот же уровень практически невозможно. Какой-то период времени одна команда играет лучше, какой-то – другая.

Поэтому мы, со своей стороны, естественно, вносим какие-то поправки и коррективы, насколько это необходимо. Еще раз повторюсь, если брать на протяжении общих впечатлений от матча, они позитивные. Сыграли хорошую игру, – сказал главный тренер «Зенита ».