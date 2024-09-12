Ямаль о Месси: «Мне нравится, что меня сравнивают с лучшим игроком в истории, но достичь уровня Лео невозможно»

Ламин Ямаль прокомментировал сравнения с Лионелем Месси.

«Мне нравится, что меня сравнивают с лучшим игроком в истории футбола, но я хочу быть самим собой.

Достичь уровня Месси невозможно», – сказал вингер «Барселоны» в эфире El Hormiguero.

Ямаль о Месси: «Сравнение с лучшими в истории означает, что ты делаешь все правильно. Главное – не обращать внимания, важнее всего создать наследие»