«Куртуа – лучший вратарь, которого я когда-либо видел». Канисарес о голкипере «Реала»

Сантьяго Канисарес поделился мнением об игре Тибо Куртуа.

В матче первого тура Лиги чемпионов против «Штутгарта» (3:1) 32-летний голкипер «Реала » сделал 6 сэйвов, став одним из главных героев встречи.

«Куртуа – лучший вратарь, которого я когда-либо видел, без сомнений», – сказал бывший голкипер «Реала», «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Канисарес в эфире Movistar Plus.

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