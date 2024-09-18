«Куртуа – лучший вратарь, которого я когда-либо видел». Канисарес о голкипере «Реала»
Сантьяго Канисарес поделился мнением об игре Тибо Куртуа.
В матче первого тура Лиги чемпионов против «Штутгарта» (3:1) 32-летний голкипер «Реала» сделал 6 сэйвов, став одним из главных героев встречи.
«Куртуа – лучший вратарь, которого я когда-либо видел, без сомнений», – сказал бывший голкипер «Реала», «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Канисарес в эфире Movistar Plus.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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