Смородская о трансферах «Зенита»: «Клуб не ставит цель ослабить конкурентов, он думает только о себе. Пытается укрепиться не только бразильцами, но и местными игроками»
Ольга Смородская поделилась мнением о трансферах «Зенита».
В понедельник действующий чемпион России объявил о подписании контрактов с защитниками Юрием Горшковым из «Крыльев Советов» и Сергеем Волковым из «Краснодара». Ранее петербургский клуб приобрел вратаря «Балтики» Евгения Латышонка и полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова.
«Пока сложно сказать, насколько новички вольются в состав команды. Это вопрос будущего – найдет ли Сергей Семак для них нужное применение.
Но очевидно, что «Зенит» теперь пытается укрепиться не только бразильцами, но и местными игроками. Не думаю, что петербургский клуб ставит перед собой цель ослабить конкурентов. Уверена, он думает только о себе.
Я, например, когда была президентом «Локомотива», такими категориями вообще не мыслила. Если делала трансфер, то только для усиления собственной команды», – отметила экс-президент железнодорожников.
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