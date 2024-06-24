Смородская о трансферах «Зенита»: «Клуб не ставит цель ослабить конкурентов, он думает только о себе. Пытается укрепиться не только бразильцами, но и местными игроками»

Теги Локомотив Зенит Крылья Советов Сергей Семак премьер-лига Россия Балтика Краснодар Ольга Смородская Евгений Латышонок Р-Спорт Максим Глушенков Футбол

Ольга Смородская поделилась мнением о трансферах «Зенита».

В понедельник действующий чемпион России объявил о подписании контрактов с защитниками Юрием Горшковым из «Крыльев Советов» и Сергеем Волковым из «Краснодара». Ранее петербургский клуб приобрел вратаря «Балтики» Евгения Латышонка и полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова.

«Пока сложно сказать, насколько новички вольются в состав команды. Это вопрос будущего – найдет ли Сергей Семак для них нужное применение.

Но очевидно, что «Зенит» теперь пытается укрепиться не только бразильцами, но и местными игроками. Не думаю, что петербургский клуб ставит перед собой цель ослабить конкурентов. Уверена, он думает только о себе.

Я, например, когда была президентом «Локомотива», такими категориями вообще не мыслила. Если делала трансфер, то только для усиления собственной команды», – отметила экс-президент железнодорожников.

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15 комментариев
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Ответ Дядя ТУРА
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Смысл в том, чтоб проигравшие плакали и винили во всём конспирологию, а болельщики Зенита радовались победам. Таков путь.
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Ответ Эдуард Романов
Просто они могут себе позволить; а другие не могут , не надо тут искать какой то заговор
Та ладна! "Не могут себе позволить", ага )) Тут кое-кто дважды осужденного на уровне министерств от депортации в голландскую тюрьму активно отмазывает и в Россию, а точнее в Тушино, переправляет ;) Зениту такое и не снилось.
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О, даже СОЮ иногда попадает точно в цель
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«Если бы вы были моей женой, я бы повесился»
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Рубанула правду-матку
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не уж то она сказала что то вменяемое, а не ввиняемое..
+1
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Эту простую мысль понимают все, ну кроме наших московских граждан, особенно борщезависимых
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