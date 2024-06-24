Смородская о трансферах «Зенита»: «Клуб не ставит цель ослабить конкурентов, он думает только о себе. Пытается укрепиться не только бразильцами, но и местными игроками»

Ольга Смородская поделилась мнением о трансферах «Зенита».

В понедельник действующий чемпион России объявил о подписании контрактов с защитниками из « » и из « ». Ранее петербургский клуб приобрел вратаря «Балтики» Евгения Латышонка и полузащитника «Локомотива» .

«Пока сложно сказать, насколько новички вольются в состав команды. Это вопрос будущего – найдет ли для них нужное применение.

Но очевидно, что « » теперь пытается укрепиться не только бразильцами, но и местными игроками. Не думаю, что петербургский клуб ставит перед собой цель ослабить конкурентов. Уверена, он думает только о себе.

Я, например, когда была президентом «Локомотива», такими категориями вообще не мыслила. Если делала трансфер, то только для усиления собственной команды», – отметила экс-президент железнодорожников.

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