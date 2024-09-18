Тренер «Штутгарта» Хенесс об 1:3 с «Реалом»: «Куртуа – один из лучших вратарей мира, он сыграл решающую роль. Мы были так близки к победе – и они забили, когда мы верили, что контролируем игру»

Себастиан Хенесс похвалил игру «Штутгарта» в матче с «Реалом» (1:3).

«Мы хотели играть смело, показать наше мужество и придерживаться своего стиля, как мы обычно играем в Германии. Конечно, мы разочарованы результатом, но можем гордиться собой.

Они забили, когда мы действительно верили, что контролируем игру. Мы хорошо владели мячом, но затем «Реал» забил. Это была интересная игра с множеством моментов у обеих команд.

«Штутгарт » способствовал тому, что это была незабываемая ночь. Сегодня мы гордимся собой. Я напомнил игрокам о том, чего мы хотели добиться, и почти все, что мы планировали, было выполнено. С другой стороны, мы были так близки к победе. Мы получили огромный опыт и будем использовать его в следующих матчах.

Куртуа , без сомнения, один из лучших вратарей в мире, и он снова это доказал сегодня. В футболе побеждают или проигрывают благодаря голам. У «Реала » потрясающее качество в защите и атаке. У нас были свои моменты, но Куртуа сыграл решающую роль», – сказал главный тренер «Штутгарта».