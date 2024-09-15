Кейн побил рекорд Холанда: выбил 40+10 в Бундеслиге за 35 матчей

Харри Кейн проводит образцовую неделю. На днях он отметил дублем 100-й матч в футболке сборной Англии, а теперь положил 3+1 уже за «Баварию» – в ворота бедного «Хольштайна» (6:1).

И этот хет-трик стал историческим.

Год Кейна в Бундеслиге: 40+10 в 35 матчах, пять хет-триков, забил всем 18 соперникам

Мюнхенцы не стали долго тянуть и открыли счет уже на 16-й секунде матча: Кейн головой отправил к воротам Джамала Мусиалу – и тот не промахнулся. На седьмой минуте забил уже сам Харри: подкараулил ошибку соперника и не простил.

Под конец первого тайма Кейн точно приложился из-за пределов штрафной. А в концовке матча сам заработал и реализовал пенальти. Есть пятый хет-трик англичанина за почти 13 месяцев в «Баварии»: ранее пострадали «Бохум», «Дармштадт», дортмундская «Боруссия» и «Майнц».

Пополнение в коллекции памятных мячей.

После трех туров «Бавария» единственная набрала девять очков – и возглавляет таблицу. А Кейн оформил уже 50-й результативный балл в Бундеслиге (40+10). Для этого ему понадобилось всего 35 матчей. Это самый быстрый результат за время сбора статистики (начиная с сезона-2004/05). Предыдущий рекорд принадлежал Эрлингу Холанду – у него на 50 очков ушло 44 игры.

А еще Кейн забил всем 18 командам, против которых играл в Бундеслиге. Больше соперников огорчил только Мирослав Клозе – 28.

Кейн намерен играть еще долго. Вдохновляется Роналду, Месси и Модричем

В 31 год Кейн – лучший бомбардир в истории сборной Англии (66 голов в 100 матчах). На этой неделе его дубль принес англичанам победу над Финляндией (2:0). До рекорда по матчам за сборную не так уж и далеко: впереди девять игроков, но больше всего у Питера Шилтона (125).

Харри недавно признавался, что настроен играть еще долго: «Я чувствую, что нахожусь в отличной форме. Думаю, я на пике карьеры как физически, так и морально.

Я смотрю на других игроков, таких, как Криштиану Роналду, забивший 901-й гол – и вижу, как он играет в 38-39 лет. Когда я смотрю на Луку Модрича и Лионеля Месси, на всех этих футболистов, которые играют в возрасте 35-40 лет, это вдохновляет меня. Я хочу играть в футбол на самом высоком уровне как можно дольше. Вижу в этих игроках источник мотивации».

Холанд тоже в огне – забил 9 голов за четыре матча. Больше, чем любой другой клуб АПЛ

У них по 100 матчей за сборную Англии. Назовете всю десятку?

Мюллер – рекордсмен по матчам за «Баварию»! А вот за что мы так его любим

Фото: Gettyimages.ru /Stuart Franklin; IMAGO/George Beck/PPAUK/Global Look Press