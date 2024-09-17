«Реал» пока не сможет позволить себе Родри, но шанс может появиться, если «Ман Сити» накажут за нарушение финансовых правил. «Горожане» хотят поскорее продлить контракт с хавбеком

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Родри.

По сведениям The Athletic, «горожане» надеются согласовать условия нового договора как можно скорее. Футболисту предложена существенная сумма, его зарплата приблизится к той, что получают Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанд .

«Ман Сити» опасается интереса к игроку со стороны «Реала ». В мадридском клубе понимают, что сейчас не смогут себе позволить купить Родри и платить ему столько, сколько тот получает в Англии, однако чемпионы Испании хотят посмотреть, чем закончатся разбирательства по делу о 115 нарушениях «горожанами» финансовых правил АПЛ .

Если вина «Ман Сити» будет доказана, а клубу будет назначено существенное наказание, «Реал» может получить возможность подписать Родри.

Отмечается, что сам футболист счастлив в Манчестере, но и идея возвращения в Мадрид ему по душе.