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  • «Реал» пока не сможет позволить себе Родри, но шанс может появиться, если «Ман Сити» накажут за нарушение финансовых правил. «Горожане» хотят поскорее продлить контракт с хавбеком
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«Реал» пока не сможет позволить себе Родри, но шанс может появиться, если «Ман Сити» накажут за нарушение финансовых правил. «Горожане» хотят поскорее продлить контракт с хавбеком

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Родри.

По сведениям The Athletic, «горожане» надеются согласовать условия нового договора как можно скорее. Футболисту предложена существенная сумма, его зарплата приблизится к той, что получают Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанд.

«Ман Сити» опасается интереса к игроку со стороны «Реала». В мадридском клубе понимают, что сейчас не смогут себе позволить купить Родри и платить ему столько, сколько тот получает в Англии, однако чемпионы Испании хотят посмотреть, чем закончатся разбирательства по делу о 115 нарушениях «горожанами» финансовых правил АПЛ.

Если вина «Ман Сити» будет доказана, а клубу будет назначено существенное наказание, «Реал» может получить возможность подписать Родри.

Отмечается, что сам футболист счастлив в Манчестере, но и идея возвращения в Мадрид ему по душе.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКевин де Брюйне
logoРодри
logoЭрлинг Холанд
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