Сорокин заявил, что РФС ищет соперников для сборной России в Латинской Америке: «Ведем диалог. Думаю, положительные новости будут»

Сборная России может сыграть с соперниками из Латинской Америки.

Советник президента РФС Алексей Сорокин заявил, что организация ведет переговоры об организации товарищеских матчей.

«РФС прилагает все усилия, чтобы получить хороших соперников на товарищеские матчи. В нынешних условиях это чуть сложнее, чем было раньше, по целому ряду причин.

Насколько мне известно, матч с Парагваем не отменен, а перенесен. Это неплохая команда. Мы ведем диалог с Латинской Америкой, с президентом конфедерации и отдельными федерациями этого континента. Думаю, положительные новости будут. Прилагаем все усилия», – сказал Сорокин.

Сборная России должна была сыграть с командой Парагвая в марте. Матч не состоялся из-за теракта в «Крокус Сити Холл».