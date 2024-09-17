Сорокин заявил, что РФС ищет соперников для сборной России в Латинской Америке: «Ведем диалог. Думаю, положительные новости будут»
Сборная России может сыграть с соперниками из Латинской Америки.
Советник президента РФС Алексей Сорокин заявил, что организация ведет переговоры об организации товарищеских матчей.
«РФС прилагает все усилия, чтобы получить хороших соперников на товарищеские матчи. В нынешних условиях это чуть сложнее, чем было раньше, по целому ряду причин.
Насколько мне известно, матч с Парагваем не отменен, а перенесен. Это неплохая команда. Мы ведем диалог с Латинской Америкой, с президентом конфедерации и отдельными федерациями этого континента. Думаю, положительные новости будут. Прилагаем все усилия», – сказал Сорокин.
Сборная России должна была сыграть с командой Парагвая в марте. Матч не состоялся из-за теракта в «Крокус Сити Холл».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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