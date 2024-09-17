Елагин прокомментирует матч ЛЧ «Милан» – «Ливерпуль» на Okko
Okko назначил комментаторов на ближайшие матчи Лиги чемпионов.
17 сентября стартует общий этап турнира. Сегодня состоятся следующие матчи:
19:45 «Янг Бойз» – «Астон Вилла». Комментирует Лионель Абба;
19:45 «Ювентус» – ПСВ. Комментирует Владислав Прусов;
22:00 «Милан» – «Ливерпуль». Комментирует Александр Елагин;
22:00 «Бавария» – «Динамо» Загреб. Комментирует Владислав Батурин;
22:00 «Реал Мадрид» – «Штутгарт». Комментирует Артем Борисов;
22:00 «Спортинг» – «Лилль». Комментирует Дмитрий Дуличенко.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Okko
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