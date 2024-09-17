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Елагин прокомментирует матч ЛЧ «Милан» – «Ливерпуль» на Okko

Okko назначил комментаторов на ближайшие матчи Лиги чемпионов.

17 сентября стартует общий этап турнира. Сегодня состоятся следующие матчи:

19:45 «Янг Бойз» – «Астон Вилла». Комментирует Лионель Абба;

19:45 «Ювентус» – ПСВ. Комментирует Владислав Прусов;

22:00 «Милан» – «Ливерпуль». Комментирует Александр Елагин;

22:00 «Бавария» – «Динамо» Загреб. Комментирует Владислав Батурин;

22:00 «Реал Мадрид» – «Штутгарт». Комментирует Артем Борисов;

22:00 «Спортинг» – «Лилль». Комментирует Дмитрий Дуличенко.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Okko
logoБавария
logoШтутгарт
logoЛилль
logoМилан
logoЛиверпуль
logoСпортинг
logoПСВ
logoЮвентус
logoАстон Вилла
logoРеал Мадрид
logoЯнг Бойз
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДинамо Загреб
logoВладислав Батурин
logoАлександр Елагин
logoOkko
logoАртем Борисов
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