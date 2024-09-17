Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с «Мальоркой»
На этой неделе состоятся два вынесенных матча 7-го тура Ла Лиги.
«Мальорка» во вторник принимает «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, «Атлетик» в четверг встретится с «Леганесом».
Переносы связаны с тем, что «Реал Сосьедад» (25 сентября) и «Атлетик» (26 сентября) на следующей неделе сыграют в Лиге Европы. На эти же числа (с 24 по 26 сентября) Ла Лига поставила матчи 7-го тура.
7-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс”
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