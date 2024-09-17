Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с «Мальоркой»

На этой неделе состоятся два вынесенных матча 7-го тура Ла Лиги.

«Мальорка » во вторник принимает «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна, «Атлетик» в четверг встретится с «Леганесом ».

Переносы связаны с тем, что «Реал Сосьедад» (25 сентября) и «Атлетик» (26 сентября) на следующей неделе сыграют в Лиге Европы . На эти же числа (с 24 по 26 сентября) Ла Лига поставила матчи 7-го тура.

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7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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