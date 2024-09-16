«Париж», мы тебя трахнем». Около 500 фанатов «Марселя» встретили Рабьо перед подписанием экс-хавбека «ПСЖ»
Болельщики «Марселя» оскорбляли «ПСЖ», встречая Адриена Рабьо.
Ранее стало известно, что 29-летний полузащитник присоединится к «Олимпику» на правах свободного агента.
Сегодня Рабьо прибыл в пригород Марселя для завершения перехода. Возле аэропорта его встречали около 500 фанатов. Они скандировали фамилию игрока и кричалку «Париж», мы тебя трахнем».
Стоит отметить, что Рабьо ранее играл за «ПСЖ». Он находился в системе клуба с 2010 по 2019 год.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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