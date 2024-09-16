«Париж», мы тебя трахнем». Около 500 фанатов «Марселя» встретили Рабьо перед подписанием экс-хавбека «ПСЖ»

Болельщики «Марселя» оскорбляли «ПСЖ», встречая Адриена Рабьо.

Ранее стало известно , что 29-летний полузащитник присоединится к «Олимпику» на правах свободного агента.

Сегодня Рабьо прибыл в пригород Марселя для завершения перехода. Возле аэропорта его встречали около 500 фанатов. Они скандировали фамилию игрока и кричалку «Париж», мы тебя трахнем».

Стоит отметить, что Рабьо ранее играл за «ПСЖ ». Он находился в системе клуба с 2010 по 2019 год.

Фото: https://rmcsport.bfmtv.com/