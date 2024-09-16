«Бавария» показала форму в честь Октоберфеста. Дизайн отсылает к традиционным костюмам для фестиваля
«Бавария» выпустила форму в честь Октоберфеста.
Мюнхенский клуб представил форму, посвященную традиционному баварскому фестивалю пива. Комплект разработан компанией adidas, источником вдохновения стали традиционные костюмы, которые мужчины надевают на Октоберфест.
В 2024 году Октоберфест будет проводиться с 21 по 28 сентября. Вероятно, «Бавария» сыграет в новой форме против «Байера» в последний день мероприятия.
Фото: https://fcbayern.com/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Баварии»
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