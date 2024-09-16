«Бавария» показала форму в честь Октоберфеста. Дизайн отсылает к традиционным костюмам для фестиваля

«Бавария» выпустила форму в честь Октоберфеста.

Мюнхенский клуб представил форму, посвященную традиционному баварскому фестивалю пива. Комплект разработан компанией adidas, источником вдохновения стали традиционные костюмы, которые мужчины надевают на Октоберфест.

В 2024 году Октоберфест будет проводиться с 21 по 28 сентября. Вероятно, «Бавария » сыграет в новой форме против «Байера » в последний день мероприятия.

Фото: https://fcbayern.com/