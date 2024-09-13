Садыгов о Джикии в «Химках»: «Решение – тренерское, Артига хотел видеть Георгия в клубе. Он хороший футболист» 

Туфан Садыгов рассказал о переходе Георгия Джикии в «Химки».

«Сначала летом диалог не сложился, но в последние дни трансферного окна смогли договориться, окончательно все было принято вчера.

Решение пригласить Джикию в «Химки » было тренерское, Артига хотел видеть Георгия в клубе. Он хороший футболист.

Джикия профессионал, не думаю, что у него есть какие-то проблемы с формой», — сказал инвестор подмосковного клуба.