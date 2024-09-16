Гути о «Реале»: «Ничьи в Ла Лиге наделали много шума. С приходом Мбаппе команда будет улучшаться»

Гути высказался о старте сезона «Реала».

«Были взлеты и падения. Клуб хорошо начал, завоевав Суперкубок Европы , но матчи в Ла Лиге , сыгранные вничью, наделали много шума снаружи.

Я думаю, что с приходом Килиана [Мбаппе] команда будет становиться все лучше со временем», – сказал экс-полузащитник «Реала ».