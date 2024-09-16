Гути о «Реале»: «Ничьи в Ла Лиге наделали много шума. С приходом Мбаппе команда будет улучшаться»
Гути высказался о старте сезона «Реала».
«Были взлеты и падения. Клуб хорошо начал, завоевав Суперкубок Европы, но матчи в Ла Лиге, сыгранные вничью, наделали много шума снаружи.
Я думаю, что с приходом Килиана [Мбаппе] команда будет становиться все лучше со временем», – сказал экс-полузащитник «Реала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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