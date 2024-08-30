Гути о Мбаппе во время 11-метрового «Реала»: «Он должен был пробить. У Роналду пенальти не отобрали бы»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Гути Ла Лига Лас-Пальмас высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Футбол

Гути оценил поведение Килина Мбаппе во время пенальти «Реала».

Мадридский клуб получил право исполнить пенальти на 69-й минуте матча 3-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса» (1:1) за игру рукой защитника хозяев. 11-метровый удар реализовал Винисиус, сравняв счет.

Бывший полузащитник «Реала» Гути в программе El Chiringuito раскритиковал Мбаппе за то, что француз не находился в этот момент рядом с точкой. Испанец утверждал, что Килиан «должен был пробить пенальти».

«Если бы я был на месте Мбаппе, моя реакция была бы иной. У Криштиану Роналду пенальти не отобрали бы, даже если бы прошло 15 дней [с момента прихода]», – заявил Гути.

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69 комментариев
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Так Мбаппе не ровня Роналду.
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Чушь. Несколько лет назад, когда Мбаппе разрывал европейский футбол, если бы он пришёл в клуб, то, возможно, и должен был бы пробить. Сейчас он приходит к главному претенденту на ЗМ, чемпиону Испании и ЛЧ. Теперь Киллиан один из, а не прима.
Забудьте, пусть заново доказывает свой уровень игры.
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Ну а на каких основаниях он должен был пробивать?
Он пришел в команду в статусе одного из, а не игрока, на которого будет играть вся команда
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Ответ Геннадий Чеботарев
Комментарий скрыт
Нарцисс до Реала играл в АПЛ (лучшую лигу мира) а не в 5-ой ферм лиге. И даже там Рон умудрился выиграть ЗБ и ЗМ...но откуда тебе знать, ты был еще в садике тогда.
+23
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+17
Извините, но в мадридском "Реале" Винисиус не та фигура, чтоб новичок отбирал у него мяч при пенальти.
+19
-3
+16
Ответ Геннадий Чеботарев
Комментарий скрыт
Я думаю Роналду в Лиге 1 в 24 года забил бы мячей 80 за сезон
+26
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+13
Ответ Геннадий Чеботарев
Я может и в садике был,но когда я начал смотреть футбол твой кумир ещё не родился,не говоря про тебя,глорика.
То есть ты начал смотреть футбол минимум с 1984? ты не только ноль в футболе но еще и воздухан знатный.
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Ответ arspurs9
Он действительно сравнил Мбаппе с Роналду?) И да, в Реале Винисиус - штатный пенальтист и лучший атакующий игрок на данный момент. Если Роналду в свое время был главной звездой Реала, то Мбаппе лишь «один из». У него нет равного статуса, что бы спустя месяц нахождения в команде решать всё за всех.
Ну да, Мбаппе один из… такой себе игрок. Середняк. При этом, забил лишь в финалах ЧМ больше чем все игроки Реала вместе взятые на ЧМ.
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Я не болел Реала, но с херали должен был бить черепашка когда есть вини ?
Еще жалуются что у вини в голове тараканы из за предложения саудовцев.
Когда в команде есть игрок ничем не хуже черепашки, а даже и лучше для меня, еще и хотят делать эту черепашку центром внимания, конечно у вини упадет дух желания и настрой.
И тем более с кем вини теперь должен играть ? В место того чтобы купить чистого напа как Бензема и Кейн, то есть и нынешних напов, нет они купили черепашку.
+6
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Что значит "не отобрали бы?". У них разве не винисиус пенальтист?
+6
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Он действительно сравнил Мбаппе с Роналду?)
И да, в Реале Винисиус - штатный пенальтист и лучший атакующий игрок на данный момент. Если Роналду в свое время был главной звездой Реала, то Мбаппе лишь «один из». У него нет равного статуса, что бы спустя месяц нахождения в команде решать всё за всех.
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Ответ Нефанатик
Винисиус нытик и трепло
Тем не менее он давно в команде и штатный пенальтист. Особенности его характера в данном случае значения не имеют.
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Ответ adekvat11
Мне честно всё равно на это стёб, я вообще всю карьеру за Месси, но глупо сравнивать на данном этапе карьеру Роналду и Мбаппе, дюгарри тоже ЧМ выигрывал и что?))
Если всё равно, то не отвечают.. Или игнорируют.. Значит - не всё равно.. И причём тут Месси?.. Хе.
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Ответ adekvat11
Сравнил Мбаппе и Роналду)) Роналду стремился быть лучшим и работал над этим, хоть и эгоистом часто был, а Мбаппе просто бегунок, ничем не лучше Винни. Не тот калибр игрока
Хет-трик Мбаппе в финале ЧМ >>> вся карьера Авейру с его 0+0 в ПО ЧМ.. А-ха-ха-ха.. ☝️🤭😂
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Ответ Pertinax Gandi
Тем не менее он давно в команде и штатный пенальтист. Особенности его характера в данном случае значения не имеют.
Кто тебе сказал что он штатный пенальтист?
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Ответ ПомБур-Шиномонтажник
Мбаппе чемпионство в топ лиге и ЛЧ по телику видел
Штэ? Мбаппе в финале ЛЧ играл пока Вини благодаря судьям и отскокам брал лч
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Ответ Alex Rhea
Я думаю Роналду в Лиге 1 в 24 года забил бы мячей 80 за сезон
Аха, а в плей офф ЧМ за 20 лет штук 60 накидал))))))
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Мысль Гути понятна, но Мбаппе 2024 до Роналду 2009 как до Луны. Ему даже до Винисиуса еще не дотянуть, поэтому тот и пробил.
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Ответ Нефанатик
Кто тебе сказал что он штатный пенальтист?
А кто? Неужто Мбапе? Во всех последних матчах, которые видел, ну за последний год наверное, бил Винисиус. Не может быть ещё кто-то бил, Биллингем там, но в целом Винисиус бьёт часто. В любом случае, причём здесь особенности его характера? Ты можешь быть нытиком и реализовывать пенальти. Можешь быть отличным парнем и не забивать. У тебя ж эти претензии - Винисиус нытик, поэтому пенальти бить не должен?
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
В финале ЧМ и Перишич забивал, тоже будешь его сравнивать ?
С кем? С твоим богом винисиусом? Если когда нибудь забьет в финале ЧМ буду сравнивать, а пока он ему не ровня
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Ответ Нефанатик
Винисиус нытик и трепло
А Мбаппе ноунейм и беститульник.
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Ответ Pertinax Gandi
А кто? Неужто Мбапе? Во всех последних матчах, которые видел, ну за последний год наверное, бил Винисиус. Не может быть ещё кто-то бил, Биллингем там, но в целом Винисиус бьёт часто. В любом случае, причём здесь особенности его характера? Ты можешь быть нытиком и реализовывать пенальти. Можешь быть отличным парнем и не забивать. У тебя ж эти претензии - Винисиус нытик, поэтому пенальти бить не должен?
Комментарий удален пользователем
Ответ Нефанатик
Комментарий удален пользователем
Я
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Ответ che kaif
Штэ? Мбаппе в финале ЛЧ играл пока Вини благодаря судьям и отскокам брал лч
Харо-о-ош!) Пока 2-0 в твою пользу!
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Ответ Нефанатик
Ну да, Мбаппе один из… такой себе игрок. Середняк. При этом, забил лишь в финалах ЧМ больше чем все игроки Реала вместе взятые на ЧМ.
В финале ЧМ и Перишич забивал, тоже будешь его сравнивать ?
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Ответ ПомБур-Шиномонтажник
Винисиус это лидер команды. Настоящий топ, футболист делающий разницу на поле + главный претендент на ЗМ. Мбаппе нужно всё доказывать на поле, он должен заслужить.
Мбаппе чемпионом Мира был когда Вини по телеку смотрел ЧМ))
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Ответ Вальдано
Мбаппе не хочет войти в историю как пенальтесса, забив именно первый гол с пенальти.. А Авейру - да, никому не отдал бы.. Стата есть стата.. Мбаппе умнее Авейру.. Factos.. ☝️😄
Тонко подмечено про Авейру! 🤭😂😂👍
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Ответ Anya Belova
Ну а на каких основаниях он должен был пробивать? Он пришел в команду в статусе одного из, а не игрока, на которого будет играть вся команда
он как пенальтист лучше Винисиуса. Какая разница, кто сколько находится в команде? Всегда должен бить лучший исполнитель, а по карьере у Мбаппе лучше результативность
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Ответ madaev
Комментарий удален модератором
Так вот и стоило о себе заявить
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Ответ red hikkikomori
Должен был показать кто тут папочка, а не быть скромной омежкой, пытаясь никого не задеть
Комментарий удален модератором
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