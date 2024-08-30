Гути о Мбаппе во время 11-метрового «Реала»: «Он должен был пробить. У Роналду пенальти не отобрали бы»

Гути оценил поведение Килина Мбаппе во время пенальти «Реала».

Мадридский клуб получил право исполнить пенальти на 69-й минуте матча 3-го тура против « » (1:1) за игру рукой защитника хозяев. 11-метровый удар реализовал , сравняв счет.

Бывший полузащитник « » Гути в программе El Chiringuito раскритиковал Мбаппе за то, что француз не находился в этот момент рядом с точкой. Испанец утверждал, что «должен был пробить пенальти».

«Если бы я был на месте Мбаппе, моя реакция была бы иной. У Криштиану Роналду пенальти не отобрали бы, даже если бы прошло 15 дней [с момента прихода]», – заявил Гути.