Гути о Мбаппе во время 11-метрового «Реала»: «Он должен был пробить. У Роналду пенальти не отобрали бы»
Гути оценил поведение Килина Мбаппе во время пенальти «Реала».
Мадридский клуб получил право исполнить пенальти на 69-й минуте матча 3-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса» (1:1) за игру рукой защитника хозяев. 11-метровый удар реализовал Винисиус, сравняв счет.
Бывший полузащитник «Реала» Гути в программе El Chiringuito раскритиковал Мбаппе за то, что француз не находился в этот момент рядом с точкой. Испанец утверждал, что Килиан «должен был пробить пенальти».
«Если бы я был на месте Мбаппе, моя реакция была бы иной. У Криштиану Роналду пенальти не отобрали бы, даже если бы прошло 15 дней [с момента прихода]», – заявил Гути.
Забудьте, пусть заново доказывает свой уровень игры.
Он пришел в команду в статусе одного из, а не игрока, на которого будет играть вся команда
Еще жалуются что у вини в голове тараканы из за предложения саудовцев.
Когда в команде есть игрок ничем не хуже черепашки, а даже и лучше для меня, еще и хотят делать эту черепашку центром внимания, конечно у вини упадет дух желания и настрой.
И тем более с кем вини теперь должен играть ? В место того чтобы купить чистого напа как Бензема и Кейн, то есть и нынешних напов, нет они купили черепашку.
И да, в Реале Винисиус - штатный пенальтист и лучший атакующий игрок на данный момент. Если Роналду в свое время был главной звездой Реала, то Мбаппе лишь «один из». У него нет равного статуса, что бы спустя месяц нахождения в команде решать всё за всех.