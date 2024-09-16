Замгендиректора ЦСКА Шевелев: «Можем сколько угодно менять тренеров, но сейчас можем бороться за места со 2-го по 6-е. Они между собой не отличаются»

Евгений Шевелев рассказал о переменах в ЦСКА с приходом Марко Николича.

– Что изменилось в ЦСКА после ухода Федотова?

– Мы можем сколько угодно менять тренеров, но на данный момент наши возможности позволяют бороться за места со второго по шестое – в моем понимании они между собой ничем не отличаются. ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» и «Краснодар».

– Отличаются бюджетом.

– Отличаются. Думаю, ЦСКА тратит бюджет лучше остальных. Но вопрос «Кто какое место займет?», – это вопрос «Кто лучше проведет концовку сезона?»

Одна из первых фраз Николича в ЦСКА – у меня набор игроков по 3-4-3. Команда строилась по ней два года, Марко считает, что не может ее сейчас поменять без определенных изменений, условно приобретения восьмерки. Работа в этом направлении ведется.

Поменять игру невозможно. Давайте будем честно говорить: 90% определяют качество игрока. В какую схему не расставь «Зенит», игру все равно ведут Вендел и Клаудиньо.

Одна из целей трансферной кампании ЦСКА в этом году – чтобы не ставить, например, Гайича налево, потому что другого левого защитника нет. Да, может быть, болельщики ждали большего, может быть, можно было сработать лучше, но то, что мы не перевели ни одного игрока молодежки, чтобы залатать дыру в составе, – уже какой-то плюс.

– Николич говорил об идеальной схеме ЦСКА?

– Он сказал, что на данный момент продолжим играть 3-4-3. Цель на будущее – 4-4-2 ромб. Как один из вариантов, – сказал заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам в новом выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»