Генсек РФС о матче «Факел» – «Акрон» в Кубке без зрителей: «Консультировались с властями Воронежской области, потом ограничения сняли. У нас есть оперштаб – нам важно проводить все турниры»
Матч Фонбет Кубка России между «Факелом» и «Акроном» (1:2) 15 августа прошел в Воронеже без зрителей. На тот момент правительство Воронежской области приняло решение приостановить массовые мероприятия в регионе в целях безопасности.
– В Воронеже был запрет на проведение матчей со зрителями, поэтому прошла игра без зрителей в Кубке России. Конечно, мы консультировались с руководством региона, для нас безопасность обеих команд важна. Региональные власти были уверены в правильности этого решения, соответственно, после этих матчей «Факел» еще менялся кругами со «Спартаком» в РПЛ, но потом ограничения были сняты.
– Как РФС следит за такими событиями?
– У нас есть оперативный штаб, который изначально был создан в пандемию, потом переквалифицировался на другие вопросы. Отслеживаем информацию. Для нас же важно проводить все соревнования, в том числе детско-юношеские, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
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