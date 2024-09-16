«Амкар» сыграет с «Уралом-2». Приходите поддержать команду на стадионе!

В 22-м туре LEON Второй лиги Б «Амкар» принимает «Урал-2».

Матч состоится в субботу, 21 сентября, в 17:00 по местному времени, на стадионе «Звезда».

«Амкар» после 21 тура идет на втором месте в чемпионате, обладая 44 очками. «Урал-2» же находится на пятом месте, набрав 34 очка. Команде нужна ваша поддержка в домашнем матче!

Билеты на матч доступны по ссылке .