Ольмо заменили из-за травмы на 61-й минуте матча с «Жироной». У хавбека «Барсы» 3 гола в 3 матчах

Дани Ольмо заменили в матче с «Жироной» из-за травмы.

Вместо полузащитника на поле вышел Эрик Гарсия на 61-й минуте.

«Барселона » обыгрывает «Жирону» в 5-м туре Ла Лиги (4:0, второй тайм).

Ольмо в этом матче отметился голом. Испанец забивает в каждом матче за «Барселону» – на его счету 3 мяча в трех играх.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.