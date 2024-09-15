Ольмо заменили из-за травмы на 61-й минуте матча с «Жироной». У хавбека «Барсы» 3 гола в 3 матчах
Дани Ольмо заменили в матче с «Жироной» из-за травмы.
Вместо полузащитника на поле вышел Эрик Гарсия на 61-й минуте.
«Барселона» обыгрывает «Жирону» в 5-м туре Ла Лиги (4:0, второй тайм).
Ольмо в этом матче отметился голом. Испанец забивает в каждом матче за «Барселону» – на его счету 3 мяча в трех играх.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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