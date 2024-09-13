«Спартак» – все еще самая популярная команда в России. У него болельщики в каждом городе. «Зениту» еще далеко». Эменике о клубах
Эммануэль Эменике уверен, что «Зениту» далеко до популярности «Спартака».
«На мой взгляд, «Спартак» – все еще самая популярная команда в России. Я это ощущаю всегда, когда приезжаю в Москву. Матчи «Спартака» всегда вызывали и, уверен, вызывают огромный ажиотаж по всей стране, у красно-белых везде есть болельщики, в каждом городе.
«Зенит»? Думаю, они на втором месте по популярности. За границей «Зенит» очень хорошо знают, ведь команда удачно выступала в еврокубках, но и про «Спартак» многие помнят. Как мне кажется, «Зениту» еще далеко до популярности «Спартака». Красно-белые – номер один», – заявил бывший форвард красно-белых.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
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