Месси о 2+1 в 1-м матче после травмы: «Скучал по таким вечерам. «Интер Майами» продолжает двигаться к целям»
Лионель Месси отреагировал на свой дубль в матче МЛС с «Филадельфией» (3:1).
В первой же игре после травмы на счету форварда «Интер Майами» также голевая передача.
«Я скучал по таким вечерам. Продолжаем двигаться к нашим целям», – написал аргентинец.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: соцсеть Лионеля Месси
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