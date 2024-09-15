Месси о 2+1 в 1-м матче после травмы: «Скучал по таким вечерам. «Интер Майами» продолжает двигаться к целям»

Лионель Месси отреагировал на свой дубль в матче МЛС с «Филадельфией» (3:1).

В первой же игре после травмы на счету форварда «Интер Майами » также голевая передача. «Я скучал по таким вечерам. Продолжаем двигаться к нашим целям», – написал аргентинец.