Мостовой про Батракова: «Молодой – это Ямаль. 19 лет – нормальный возраст, чтобы проявлять себя на уровне РПЛ, важно не перехвалить Алексея»

Александр Мостовой призвал не перехваливать Алексея Батракова из «Локомотива».

В восьми матчах Мир РПЛ на счету 19-летнего футболиста пять голов и пять результативных передач.

«Батраков – талантливый парень. Он хорошо воспользовался шансом после ухода лидеров «Локомотива » и своим трудом заработал место в стартовом составе.

Но сейчас важно его не перехвалить. А то СМИ любят превозносить всех после нескольких удачных матчей.

У нас всегда говорят, что молодой. Но 19 лет – нормальный возраст, чтобы проявлять себя на уровне РПЛ. Молодой – это Ямаль », – сказал экс-игрок сборной России.

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