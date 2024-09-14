Мостовой про Батракова: «Молодой – это Ямаль. 19 лет – нормальный возраст, чтобы проявлять себя на уровне РПЛ, важно не перехвалить Алексея»
Александр Мостовой призвал не перехваливать Алексея Батракова из «Локомотива».
В восьми матчах Мир РПЛ на счету 19-летнего футболиста пять голов и пять результативных передач.
«Батраков – талантливый парень. Он хорошо воспользовался шансом после ухода лидеров «Локомотива» и своим трудом заработал место в стартовом составе.
Но сейчас важно его не перехвалить. А то СМИ любят превозносить всех после нескольких удачных матчей.
У нас всегда говорят, что молодой. Но 19 лет – нормальный возраст, чтобы проявлять себя на уровне РПЛ. Молодой – это Ямаль», – сказал экс-игрок сборной России.
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Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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