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  • Мостовой о дебюте Соболева за «Зенит»: «С ЦСКА выглядел хорошо, сыграл полезно. Если бы не выиграли, больше всего шишек прилетело бы ему»
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Мостовой о дебюте Соболева за «Зенит»: «С ЦСКА выглядел хорошо, сыграл полезно. Если бы не выиграли, больше всего шишек прилетело бы ему»

Александр Мостовой прокомментировал дебют Александра Соболева в составе «Зенита».

Петербуржцы победили ЦСКА со счетом 1:0 в 8-м туре Мир РПЛ.

– У Соболева должны быть набраны кондиции – он же тренировался в «Спартаке». По отметкам в матче с ЦСКА он выглядел хорошо.

Сложно назвать это полноценными тренировками. Соболев в «Спартаке» тренировался отдельно от команды.

– В свое время я видел столько футболистов, которые вообще не выходили на тренировки, а потом на игре становились лучшими. А на тренировках видел футболистов, игравших на уровне Месси, но на поле мы его искали по 30 минут.

Соболев сыграл полезно. В первом тайме тройка нападения «Зенита» чувствовала себя неудобно, здесь проблема не в Соболеве. Это был неплохой дебют, тем более команда выиграла. Если бы «Зенит» не выиграл, больше всего шишек прилетело бы Соболеву. Прилетели бы они от людей, которые в футбол не играли. У них так всегда, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoАлександр Соболев
logoЧемпионат.com
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