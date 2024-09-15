Агент Дзюбы: «Артем – лучший нападающий в истории российского футбола. Хочет доказать себе, что еще есть порох в пороховницах, и помочь «Акрону» как минимум остаться в РПЛ»

Представитель Артема Дзюбы назвал цели нападающего на текущий сезон Мир РПЛ.

12 сентября тольяттинский «Акрон » объявил о подписании однолетнего контракта с 36-летним форвардом.

«Конкретной задачи по голам нет. Артем хочет помочь команде выполнить задачу на сезон – как минимум, остаться в РПЛ . Если у Дзюбы получится побить личные рекорды, о которых всем известно, то будет здорово.

Еще Артем хочет доказать самому себе, что еще есть порох в пороховницах. Хотя, глобально, Дзюба всем давно все доказал.

На данный момент Артем – лучший нападающий в истории российского футбола. Ухмылки в его адрес не имеют под собой логического основания.

Но к этому Артему не привыкать. Надеюсь, Дзюба продолжит удивлять дальше. Он точно сделает для этого все возможное», – заявил Леонид Гольдман .

Подробная статистика Дзюбы доступна по ссылке .