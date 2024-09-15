Ташуев про 2:4 с «Динамо»: «Ахмат» достойно играл – в первом тайме были ошибки, второй внес позитив. Пока щупаем игроков, будем работать дальше»

Сергей Ташуев высказался о поражении от «Динамо».

«Ахмат» в гостях уступил московскому «Динамо » (2:4) в рамках 8‑го тура Мир РПЛ .

Ташуев вернулся на пост главного тренера клуба 3 сентября.

«В первом тайме мы не вкатились, были ошибки. Второй тайм внес позитив, ребята начали играть в футбол. При 2:2 мы побежали забивать, у нас были стопроцентные моменты.

У нас симбиоз ошибок и качественной игры, достойно играли. Пока щупаем игроков, будем работать дальше», – сказал главный тренер «Ахмата».

На данный момент грозненская команда находится на последней строчке турнирной таблицы с пятью очками. В следующем туре «Ахмат » дома сыграет с «Крыльями Советов» 23 сентября.

У «Ахмата» 5 ничьих и 3 поражения в РПЛ. Только клуб из Грозного не побеждал в этом сезоне