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  • Ташуев про 2:4 с «Динамо»: «Ахмат» достойно играл – в первом тайме были ошибки, второй внес позитив. Пока щупаем игроков, будем работать дальше»
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Ташуев про 2:4 с «Динамо»: «Ахмат» достойно играл – в первом тайме были ошибки, второй внес позитив. Пока щупаем игроков, будем работать дальше»

Сергей Ташуев высказался о поражении от «Динамо».

«Ахмат» в гостях уступил московскому «Динамо» (2:4) в рамках 8‑го тура Мир РПЛ.

Ташуев вернулся на пост главного тренера клуба 3 сентября.

«В первом тайме мы не вкатились, были ошибки. Второй тайм внес позитив, ребята начали играть в футбол. При 2:2 мы побежали забивать, у нас были стопроцентные моменты.

У нас симбиоз ошибок и качественной игры, достойно играли. Пока щупаем игроков, будем работать дальше», – сказал главный тренер «Ахмата».

На данный момент грозненская команда находится на последней строчке турнирной таблицы с пятью очками. В следующем туре «Ахмат» дома сыграет с «Крыльями Советов» 23 сентября.

У «Ахмата» 5 ничьих и 3 поражения в РПЛ. Только клуб из Грозного не побеждал в этом сезоне

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАхмат
logoСергей Ташуев
logoМатч ТВ
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