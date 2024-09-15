У «Ахмата» 5 ничьих и 3 поражения в РПЛ. Только клуб из Грозного не побеждал в этом сезоне

«Ахмат» продлил серию без побед в Мир РПЛ.

В матче 8-го тура Мир РПЛ команда Сергея Ташуева уступила «Динамо » в гостях со счетом 2:4.

С начала сезона «Ахмат » остается единственной командой РПЛ, не одержавшей ни одной победы в чемпионате – грозненцы трижды потерпели поражение и 5 раз сыграли вничью.

«Ахмат » занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице, набрав 5 очков в 8 матчах. В следующем туре грозненцы сыграют с «Крыльями Советов».

Напомним, что «Ахмат» начинал сезон под руководством Магомеда Адиева . Ташуев сегодня провел первый матч после возвращения в клуб.