Карраскаль впервые забил за «Динамо» в РПЛ – «Ахмату» с пенальти. Мяч попал в руку Жирову рикошетом после удара Тюкавина
Хорхе Карраскаль с пенальти забил первый гол за «Динамо» в Мир РПЛ.
В 1-м тайме матча 8-го тура между «Динамо» и «Ахматом» был назначен пенальти в ворота грозненцев.
Мяч попал в руку защитнику Александру Жирову рикошетом от корпуса после удара Константина Тюкавина, и арбитр Артем Чистяков после просмотра видеоповтора указал на точку.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»
На 43-й минуте Хорхе Карраскаль открыл счет в матче, реализовав 11-метровый. Колумбийский полузащитник забил первый гол за «Динамо» в чемпионате – он выступает за бело-голубых с лета 2023 года.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, перерыв).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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