Карраскаль впервые забил за «Динамо» в РПЛ – «Ахмату» с пенальти. Мяч попал в руку Жирову рикошетом после удара Тюкавина

Хорхе Карраскаль с пенальти забил первый гол за «Динамо» в Мир РПЛ.

В 1-м тайме матча 8-го тура между «Динамо» и «Ахматом » был назначен пенальти в ворота грозненцев.

Мяч попал в руку защитнику Александру Жирову рикошетом от корпуса после удара Константина Тюкавина , и арбитр Артем Чистяков после просмотра видеоповтора указал на точку.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»

На 43-й минуте Хорхе Карраскаль открыл счет в матче, реализовав 11-метровый. Колумбийский полузащитник забил первый гол за «Динамо » в чемпионате – он выступает за бело-голубых с лета 2023 года.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, перерыв).