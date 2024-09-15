Агкацев о том, что ему пора в сборную России: «Не мне судить. С Кафановым про это ни разу не общался»

Станислав Агкацев ответил на вопрос о возможном вызове в сборную России.

– Ты на связи с Кафановым по поводу сборной?

– По поводу сборной ни разу не общался.

– А вообще?

– Периодически общаемся.

– Как думаешь, пора в сборную?

– Не мне судить, – ответил вратарь «Краснодара ».

22-летний Агкацев – воспитанник «быков», за основную команду он выступает с 2020 года.

В текущем сезоне игрок провел 10 матчей во всех турнирах, пропустив 3 мяча. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .