Агкацев о том, что ему пора в сборную России: «Не мне судить. С Кафановым про это ни разу не общался»
Станислав Агкацев ответил на вопрос о возможном вызове в сборную России.
– Ты на связи с Кафановым по поводу сборной?
– По поводу сборной ни разу не общался.
– А вообще?
– Периодически общаемся.
– Как думаешь, пора в сборную?
– Не мне судить, – ответил вратарь «Краснодара».
22-летний Агкацев – воспитанник «быков», за основную команду он выступает с 2020 года.
В текущем сезоне игрок провел 10 матчей во всех турнирах, пропустив 3 мяча. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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