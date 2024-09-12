Ари: «Спартак» был и остается самой большой командой России»

Ари доволен участием в матче звезд «Спартака».

«Это было безумно крутое мероприятие. Я очень рад вернуться. Болельщики на трибунах были крайне счастливы. Я увидел очень много друзей, с которыми вместе играл. Фанаты сегодня сделали большой праздник.

Я же всегда буду желать «Спартаку» только побед и становиться чемпионом. «Спартак» был и остается самой большой командой России», – сказал бывший форвард красно-белых.

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