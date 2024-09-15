  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Конте о «Наполи»: «Я садился в неготовый болид и выводил его на первое место. Это сложный вызов, но я достаточно зрел, чтобы справиться»
6

Конте о «Наполи»: «Я садился в неготовый болид и выводил его на первое место. Это сложный вызов, но я достаточно зрел, чтобы справиться»

Антонио Конте высказался о работе в «Наполи».

«Сейчас у меня много энергии, и я очень воодушевлен, я скучал по футболу в целом. «Наполи» предоставил мне возможность познакомиться с чудесным городом, который живет футболом, ложится спать с мыслями о футболе и просыпается с мыслями о нем.

Это, безусловно, очень сложный вызов, в этом нет сомнений, но я чувствую, что достаточно зрел, чтобы справиться с ним, потому что для этого нужны сила, голод и энтузиазм. «Наполи» – очень требовательный клуб».

Я искренне надеюсь на [успех], по ходу моей карьеры я обычно садился в неготовый болид, и мне приходилось выводить его на первое место с четвертого или пятого.

Главное – сосредоточиться на слове «мы», нам нужно избавиться от «я» и эгоизма в целом. С отдельными людьми ничего не добьешься, выигрывать или проигрывать позволяет команда.

Очевидно, команда, обладающая талантливыми игроками, должна выжимать из них максимум, но благо команды всегда на первом месте. Нужно исключить тех игроков, которые ставят вперед себя, потому что я не лажу с ними.

Тяжелая труд – это девиз, который со мной всегда. Помню, как английские журналисты на моей первой пресс-конференции с «Челси» подсчитали, сколько раз я сказал «труд», и были удивлены. Я не изменился, мы должны работать, и единственный известный мне способ добиться успеха – это упорный труд», – заявил главный тренер «Наполи» в выпуске на ютуб-канале Lega Serie A.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoАнтонио Конте
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гаттузо подарил iPhone 16 всем игрокам и персоналу «Хайдука» за победу над «Динамо» Загреб. Тренер потратил 40 000 евро
3 минуты назад
«Ман Сити» хочет подписать Симонса в 2025-м – в хавбеке видят замену де Брюйне. Хави интересен «Ливерпулю» и «Баварии»
5 минут назад
Кьеллини вернулся в «Ювентус» и стал директором по институциональным отношениям. Экс-капитан будет представлять клуб в общении с итальянскими и иностранными организациями
120 минут назад
Деку о Фати: «Ему 21 год, впереди вся карьера. Мы рады его возвращению в «Барсу», он может стать тем Ансу, которого мы хотим видеть»
522 минуты назад
Левандовски о давлении в соцсетях: «Это проблема. Нельзя ожидать, что футболисты смогут по 10 лет играть на топ-уровне – это очень тяжело психологически»
935 минут назад
Орлов о Соболеве против ЦСКА: «По-хорошему наглый, один из шестерых бойцов в «Зените», кто не дрогнул и боролся за каждый мяч. Бразильцы играют мягко»
2448 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» примет «Ахмат», «Спартак» в гостях у «Динамо» Махачкала, «Акрон» – «Химки»
171958 минут назад
Мерфи про «МЮ»: «Де Лигт и Мартинес могут стать надежной парой защитников, о которой мечтал тен Хаг. Они были агрессивны, задали тон игры, хорошо располагались и помогали команде»
11сегодня, 09:09
Семак о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Сильных не любят»
371сегодня, 09:01
Чавес о шансах «Динамо» на чемпионство: «Будем надеяться. Мы можем конкурировать с любым соперником – важна стабильность»
4сегодня, 08:56
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп о Почеттино в сборной США: «Он классный и опытный тренер, желаю ему удачи. Там можно построить долгосрочный проект и вывести команду на следующий уровень»
133 минуты назад
Форвард ЦСКА Мусаев о 0:1 с «Зенитом»: «Обидное поражение, очень грустно. Моего гола не хватило»
449 минут назад
Президент «Марселя» о Гринвуде: «В клубе были разногласия, но мы объективно приняли лучшее решение. Гордимся, что Мэйсон играет в нашей команде»
10сегодня, 09:24
LEON Вторая лига Б. «Спартак-2» в гостях у «Знамени Труда», «Балтика БФУ» принимает «Зенит-2»
сегодня, 09:01Live
«Тоттенхэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
7сегодня, 09:00
Первая лига. «Родина» в гостях у «Уфы», СКА – «Нефтехимик», «Балтика» сыграет с «Торпедо» в понедельник
9сегодня, 09:00Live
LEON Вторая лига А. «Калуга» против курского «Авангарда», «Кубань» принимает «Ленинградец»
сегодня, 09:00
Генич об отмененном пенальти «Ростова» в матче с «Краснодаром: «Как можно звать на такой момент? Ну там вообще нет повода для назначения»
10сегодня, 08:41
«Монца» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
3сегодня, 08:25
«Атлетико» – «Валенсия». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 08:18