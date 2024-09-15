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  • Энрике о 4 победах «ПСЖ» на старте Лиги 1: «Начало этого сезона – продолжение прошлого. Хотелось бы думать, что команда прибавляет. Не было смысла подписывать много игроков в межсезонье» 
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Энрике о 4 победах «ПСЖ» на старте Лиги 1: «Начало этого сезона – продолжение прошлого. Хотелось бы думать, что команда прибавляет. Не было смысла подписывать много игроков в межсезонье» 

Луис Энрике оценил старт «ПСЖ» в сезоне Лиги 1.

Парижане выиграли все 4 матча с общим счетом 16:3.

- Команда прогрессирует так, как вы хотите?

– Сейчас говорить о чем-то подобном довольно легко. В прошлом сезоне был матч против «Ниццы», в котором я увидел перемены. С тех пор я считаю, что мы способны контролировать игры.

Начало этого сезона – это просто продолжение прошлого. Финал Кубка Франции против «Лиона» (2:1) тоже был очень хорошим. Хотелось бы думать, что команда продолжает прибавлять. 

Вот почему не было смысла подписывать много игроков в межсезонье, – сказал главный тренер «ПСЖ».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛуис Энрике
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