«ПСЖ» выиграл 4 матча на старте Лиги 1 с общим счетом 16:3
«ПСЖ» не проиграл ни разу на старте сезона Лиги 1.
Команда под руководством Луиса Энрике дома обыграла «Брест» со счетом 3:1 в матче 4-го тура.
«ПСЖ» одержал четвертую победу подряд в 4 матчах на старте сезона чемпионата Франции.
Парижане ранее обыграли «Лилль» (3:1), «Монпелье» (6:0) и «Гавр» (4:1). Общий счет после четырех туров – 16:3.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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