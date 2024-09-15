«ПСЖ» выиграл 4 матча на старте Лиги 1 с общим счетом 16:3

«ПСЖ» не проиграл ни разу на старте сезона Лиги 1.

Команда под руководством Луиса Энрике дома обыграла «Брест » со счетом 3:1 в матче 4-го тура. «ПСЖ » одержал четвертую победу подряд в 4 матчах на старте сезона чемпионата Франции. Парижане ранее обыграли «Лилль » (3:1), «Монпелье » (6:0) и «Гавр » (4:1). Общий счет после четырех туров – 16:3.