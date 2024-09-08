Глава «ПСЖ»: «Звезда клуба – не отдельный игрок, а команда. И она сияет ярко»

Нассер Аль-Хелайфи высказался об изменениях в «ПСЖ».

«Я очень горжусь нашей фантастической трансформацией за последний год. Она основана на молодости, таланте и, прежде всего, коллективной работе. Это основа следующего этапа развития, не забывая при этом о нашем новом тренировочным центре в Пуасси и привлечении крупного американского инвестора [Arctos].

и наш спортивный консультант проделали отличную работу. По их словам, на тренировках царит как никогда раньше позитивная атмосфера, с энтузиазмом и стремлением добиться общего успеха.

Нас ждет непростая чемпионов, но мы любим большие матчи, и это будет невероятное зрелище для наших болельщиков.

Звезда « » – не отдельный игрок, а вся наша команда. И она сияет ярко», – заявил президент парижского клуба.

Напомним, этим летом клуб спустя 7 лет покинул Килиан Мбаппе, перешедший в мадридский «Реал».