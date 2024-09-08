Глава «ПСЖ»: «Звезда клуба – не отдельный игрок, а команда. И она сияет ярко»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Луиш Кампуш Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Нассер Аль-Хелайфи высказался об изменениях в «ПСЖ».

«Я очень горжусь нашей фантастической трансформацией за последний год. Она основана на молодости, таланте и, прежде всего, коллективной работе. Это основа следующего этапа развития, не забывая при этом о нашем новом тренировочным центре в Пуасси и привлечении крупного американского инвестора [Arctos].

Луис Энрике и наш спортивный консультант Луиш Кампуш проделали отличную работу. По их словам, на тренировках царит как никогда раньше позитивная атмосфера, с энтузиазмом и стремлением добиться общего успеха.

Нас ждет непростая Лига чемпионов, но мы любим большие матчи, и это будет невероятное зрелище для наших болельщиков.

Звезда «ПСЖ» – не отдельный игрок, а вся наша команда. И она сияет ярко», – заявил президент парижского клуба.

Напомним, этим летом клуб спустя 7 лет покинул Килиан Мбаппе, перешедший в мадридский «Реал».

5 комментариев
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Барколя > мбуппе
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Я бы Витинью назвал главной звездой ПСЖ без него крайне тяжело играть парижанам. Да вон на Евро он был лучшим игроком Португалии, пока Бернарду, Фернандеш перекатывали мяч, Витинья реально создавал. Он реально топ.
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Давно пора.А то устроили лубочную потёмкинскую деревню вместо ФК.
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Додумались наконец то через много лет, что набор звезд и команда-звезда это все таки не одно и то же. )
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Барколя хорош щас, вроде умнее стал, а не бегунком, как дембель
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