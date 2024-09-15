Генсек РФС: «Постараемся попасть на Евро-2028. Если вдруг не удастся – будут товарищеские игры»
Максим Митрофанов высказался о возможном неучастии сборной России на Евро-2028.
«Футбол живет по достаточно строгим правилам ФИФА. Важно понимать отличие футбола от других видов спорта. У нас какие-то частные инициативы невозможны. Если только согласовывает ФИФА, тогда можно проводить даже товарищеские матчи.
Нужно понимать, что мы будем стараться попасть на чемпионат Европы — 2028. Но если вдруг не удастся, значит, будут товарищеские игры», — сказал генеральный секретарь РФС.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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