Сборная России планирует вылететь из Вьетнама ночью после отмены матча с Таиландом из-за тайфуна: «Ближе к позднему вечеру ветер должен утихнуть, рейс планируется вовремя»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС происшествия Сборная Таиланда по футболу Максим Митрофанов товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России планирует вылететь домой из Вьетнама сегодня ночью.

Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Таиланда отменен из-за непогоды. Игра должна была пройти сегодня в Ханое в 16:00 по московскому времени. 

«Сегодня утром на встрече трех представителей играющих в турнире команд было принято решение об отмене матча Таиланд – Россия в связи с надвигающимся на Вьетнам тайфуном.

Проявляя заботу об игроках, болельщиках и всех тех, кто имеет отношение к проведению матча, стороны договорились встречу отменить.

Сборная России планирует вылететь домой сегодня ночью. Вечером команда проведет занятие в тренажерном зале отеля», – говорится в сообщении сборной России.

«Власти города попросили жителей не выходить из дома, а значит, проведение матча в тех погодных условиях, которые сейчас установились в Ханое, нецелесообразно. Стадион находится в низине, и если дождь будет идти еще пару часов, то поле превратится в подобие стадиона в Казани, когда там устанавливали бассейн и проводили чемпионат мира по водным видам спорта. Это тоже проблема.

Вьетнамцы предлагали перенести игру на завтра, но, во-первых, нет никаких гарантий по прогнозу погоды, а во-вторых, если сборная задержится в Ханое еще на день, то процесс обратной акклиматизации по возвращению в Россию может занять какое-то время. Это может помешать футболистам сыграть матчи нашего чемпионата.

Также мы учитываем время нашего обратного перелета. На данный момент руководство аэропорта говорит, что мы можем улететь в запланированное время. Ближе к позднему вечеру сила ветра должна утихнуть и наш рейс планируется вовремя», – рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Матч России и Таиланда отменен из-за непогоды. РФС подтвердил

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9 комментариев
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Класнно слетали. Надеюсь больше подобной ерунды устраивать не будут.
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Не вылетит. Самолёта в Ханое нет и вряд ли сегодня будет.
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- Ну, будете у нас в Индокитае - милости просим!
- Карпин: Кхе-кхе... Нет уж, лучше уже вы к нам...
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Валера, верим!!!
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"Вылетать" - давняя и крепкая традиция сборной России по футболу. Она этим занимается постоянно.
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Не поиграли, так хоть согласись и это отливный финал в этом театре абсурда! Надо летать дальше в Австралию например там удобно с пересадкой чтобы 1,5 суток и обратно чтобы домой уже прилетели неживые
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Баба-Яга - против!
(Супертайфун носит имя Яги)
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