Сборная России планирует вылететь из Вьетнама ночью после отмены матча с Таиландом из-за тайфуна: «Ближе к позднему вечеру ветер должен утихнуть, рейс планируется вовремя»

Сборная России планирует вылететь домой из Вьетнама сегодня ночью.

Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Таиланда отменен из-за непогоды. Игра должна была пройти сегодня в Ханое в 16:00 по московскому времени.

«Сегодня утром на встрече трех представителей играющих в турнире команд было принято решение об отмене матча Таиланд – Россия в связи с надвигающимся на Вьетнам тайфуном.

Проявляя заботу об игроках, болельщиках и всех тех, кто имеет отношение к проведению матча, стороны договорились встречу отменить.

планирует вылететь домой сегодня ночью. Вечером команда проведет занятие в тренажерном зале отеля», – говорится в сообщении сборной России.

«Власти города попросили жителей не выходить из дома, а значит, проведение матча в тех погодных условиях, которые сейчас установились в Ханое, нецелесообразно. Стадион находится в низине, и если дождь будет идти еще пару часов, то поле превратится в подобие стадиона в Казани, когда там устанавливали бассейн и проводили чемпионат мира по водным видам спорта. Это тоже проблема.

Вьетнамцы предлагали перенести игру на завтра, но, во-первых, нет никаких гарантий по прогнозу погоды, а во-вторых, если сборная задержится в Ханое еще на день, то процесс обратной акклиматизации по возвращению в Россию может занять какое-то время. Это может помешать футболистам сыграть матчи нашего чемпионата.

Также мы учитываем время нашего обратного перелета. На данный момент руководство аэропорта говорит, что мы можем улететь в запланированное время. Ближе к позднему вечеру сила ветра должна утихнуть и наш рейс планируется вовремя», – рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Матч России и Таиланда отменен из-за непогоды. РФС подтвердил