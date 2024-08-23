Россия осенью может провести домашний матч с командой из Азии

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

Сборная России может провести домашний матч против азиатской национальной команды.

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

В сентябре Россия сыграет со сборными Таиланда и Вьетнама. 

Ранее в РФС сообщили, что осенью сборная России может организовать товарищеские матчи только с азиатскими сборными, которые уже потеряли шансы отобраться на ЧМ-2026.

«Я надеюсь, что осенью мы сыграем и со сборной под номером один из этого списка, но уже в России.

Из оставшихся четырех матчей у нас определены два. Они пока планируются к проведению в России», – сказал Митрофанов.

35 комментариев
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главное, чтобы команда из Азии была в курсе
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Восточный Тимор
Кстати, португалоговорящая страна, можно из них сделать подделку сборной Бразилии и Португалии
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Ответ 0mertas626
главное, чтобы команда из Азии была в курсе
Можно и с Колумбией с теми же парнями , в конце Валера только должен сказать в своем интервью " Ну не едут к нам епта"
+22
-4
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Можно у баскетбольной федерации одолжить "сборную Колумбии".
+6
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+5
Ответ Фанат Сан-Марино
Восточный Тимор Кстати, португалоговорящая страна, можно из них сделать подделку сборной Бразилии и Португалии
Все правильно, только объединённая команда Бразилии и Португалии может хоть что-то показать против наших молодцев!
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Ответ mit-byer
Ну так-то по рейтингу первая Япония. Но она недружественная. А следующий - Иран! Бинго!
Сказано же, что из тех кто уже вылетели из квалификации. А это всякие там Бутаны и Шри-Ланки.
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+3
Ну так-то по рейтингу первая Япония. Но она недружественная.
А следующий - Иран! Бинго!
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с Камбоджей судя по всему
+6
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Ставь +, если тоже с нетерпением ждёшь матч с Брунеем!
+4
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Северная Корея ?
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КНДР
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Ответ Мудринич
Кто же эта великая футбольная держава, какие ставки?
1. Сирия
2. Таиланд
3. Таджикистан
4. Вьетнам

С Таиландом и Вьетнамом уже сказали, что играют. Из остальных выше всех в рейтинге ФИФА Сирия. Приедут на матч.
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Ответ 0mertas626
главное, чтобы команда из Азии была в курсе
Наоборот. Если не предупреждать, то можно разгромить Японию, Южную Корею и Австралию...
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Ответ Абдулов Алексей
Сказано же, что из тех кто уже вылетели из квалификации. А это всякие там Бутаны и Шри-Ланки.
Жаль, теория с Ираном была перспективной.
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Я думал, что в баскетболе достигли дна с выбором соперников, но Митрофанов снизу не перестает стучать.
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Шри-Ланка? Индия? Бангладеш? )
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Лучше одна выездная игра с Мексикой, чем 2 домашние со сборными вроде Сирии / Таджикистана
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А может и не провести.
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Лучше вообще провести кубок! Можно провести его в Махачкале,назвать кубок сопротивления.Пригласить хуситов,хизбаллу,хамас,талибан.Самое главное что все они с удовольствием приедут и будут восхлавлять этот турнир.
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Если из тех, кто вылетели, то это Туркменистан ))
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