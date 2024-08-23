Россия осенью может провести домашний матч с командой из Азии
Сборная России может провести домашний матч против азиатской национальной команды.
Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
В сентябре Россия сыграет со сборными Таиланда и Вьетнама.
Ранее в РФС сообщили, что осенью сборная России может организовать товарищеские матчи только с азиатскими сборными, которые уже потеряли шансы отобраться на ЧМ-2026.
«Я надеюсь, что осенью мы сыграем и со сборной под номером один из этого списка, но уже в России.
Из оставшихся четырех матчей у нас определены два. Они пока планируются к проведению в России», – сказал Митрофанов.
Кстати, португалоговорящая страна, можно из них сделать подделку сборной Бразилии и Португалии
А следующий - Иран! Бинго!
2. Таиланд
3. Таджикистан
4. Вьетнам
С Таиландом и Вьетнамом уже сказали, что играют. Из остальных выше всех в рейтинге ФИФА Сирия. Приедут на матч.