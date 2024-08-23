Россия осенью может провести домашний матч с командой из Азии

Сборная России может провести домашний матч против азиатской национальной команды.

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

В сентябре Россия сыграет со сборными Таиланда и Вьетнама.

Ранее в РФС сообщили, что осенью сборная России может организовать товарищеские матчи только с азиатскими сборными, которые уже потеряли шансы отобраться на ЧМ-2026.

«Я надеюсь, что осенью мы сыграем и со сборной под номером один из этого списка, но уже в России.

Из оставшихся четырех матчей у нас определены два. Они пока планируются к проведению в России», – сказал Митрофанов.