«Васин – русский Пике. Очень мудрый защитник». Новичок «Пари НН» Баньяк о защитнике «Кайрата»

Защитник « » назвал русским .

Камерунец играл с россиянином в «Кайрате», откуда зимой перешел в нижегородский клуб.

– Каково было сотрудничать в обороне « » с Виктором Васиным?

– Да отлично. Он уже старый, ну то есть опытный. Очень мудрый защитник и классный парень. Такой же пришел сейчас к нам в «Нижний», Глушаков: может многое передать молодым.

– Когда Васин играл за ЦСКА, болельщики, как правило, хватались за лицо.

– Почему?

– При всех качествах совершал результативные ошибки – они бросались в глаза и запоминались.

– Это худшее в амплуа защитника. Когда теряешь мяч, прикрыть тебя некому – только надеяться на спасение вратаря. Ошибется опорник – могу подстраховать я, левый или правый защитник сместится. Легко тыкать пальцам: «Вот это он налажал».

Поэтому защитником трудно начинать – тут не до удовольствия, о котором я упоминал. Надо быть просто надежным.

– Кого Васин тебе напоминал из защитников «Барсы»?

– Пике. Он русский Пике!

Кстати, я отлично поладил в «Кайрате» с еще одним парнем, пришедшим из ЦСКА – полузащитником Антоном Крачковским. И футболист приличный, – заявил Баньяк.

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