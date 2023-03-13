«Васин – русский Пике. Очень мудрый защитник». Новичок «Пари НН» Баньяк о защитнике «Кайрата»

Теги Виктор Васин премьер-лига Россия Жерар Пике высшая лига Казахстан Кайрат Денис Глушаков Франк Баньяк Пари НН Антон Крачковский ахахаха Sports.ru - Казахстан Футбол

Защитник «Пари НН» Франк Баньяк назвал Виктора Васина русским Жераром Пике.

Камерунец играл с россиянином в «Кайрате», откуда зимой перешел в нижегородский клуб.

– Каково было сотрудничать в обороне «Кайрата» с Виктором Васиным?

– Да отлично. Он уже старый, ну то есть опытный. Очень мудрый защитник и классный парень. Такой же пришел сейчас к нам в «Нижний», Глушаков: может многое передать молодым.

– Когда Васин играл за ЦСКА, болельщики, как правило, хватались за лицо.

– Почему?

– При всех качествах совершал результативные ошибки – они бросались в глаза и запоминались.

– Это худшее в амплуа защитника. Когда теряешь мяч, прикрыть тебя некому – только надеяться на спасение вратаря. Ошибется опорник – могу подстраховать я, левый или правый защитник сместится. Легко тыкать пальцам: «Вот это он налажал».

Поэтому защитником трудно начинать – тут не до удовольствия, о котором я упоминал. Надо быть просто надежным.

– Кого Васин тебе напоминал из защитников «Барсы»?

– Пике. Он русский Пике!

Кстати, я отлично поладил в «Кайрате» с еще одним парнем, пришедшим из ЦСКА – полузащитником Антоном Крачковским. И футболист приличный, – заявил Баньяк.

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12 комментариев

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B_Boris
Васке
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Mazzari2.0
Васин когда даже был на пике, Пике не как не являлся
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Pavelaznaurov
Сообщите Шакире —- у нас запасной Пике имеется в наличии….может и приедет…
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BananaMama
Кайрат тоже уже 8 за матч пропустил что ли?
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yalyon
Васина так ещё никто не оскорблял
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Игорь Замаруев
"Пике ‐ каталонский Васин. Очень мудрый защитник" - Хави про бывшего игрока Барселоны
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ХавиГави_Паратрупер
Васин-это потерянный брат Фила Джонса😎
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Sinister Kid
Только без Шакиры.
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ХавиГави_Паратрупер
Пике-испанский Васин💀
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Kemal Gul
Да что уж там, это Пике - испанский Васин! А Месси - аргентинский Давыдов
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Александр Белов
Пике за всю карьеру столько не привозил сколько Васин за 1 матч
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luu
Пике так ещё никто не оскорблял
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