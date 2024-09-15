«Эвертон» проиграл все 4 матча на старте чемпионата Англии впервые за 65 лет. В последних 2 играх «ириски» вели 2:0

«Эвертон» впервые в истории АПЛ проиграл все 4 матча на старте сезона.

В рамках английской лиги такое случилось с «ирисками» впервые за 65 лет.

Примечательно, что в последних двух играх мерсисайдцы вели 2:0, но в итоге уступили «Астон Вилле» (2:3) и «Борнмуту» (2:3).

Ранее «Эвертон » также проиграл «Тоттенхэму» (0:4) и «Брайтону» (0:3).