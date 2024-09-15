«Эвертон» проиграл все 4 матча на старте чемпионата Англии впервые за 65 лет. В последних 2 играх «ириски» вели 2:0
«Эвертон» впервые в истории АПЛ проиграл все 4 матча на старте сезона.
В рамках английской лиги такое случилось с «ирисками» впервые за 65 лет.
Примечательно, что в последних двух играх мерсисайдцы вели 2:0, но в итоге уступили «Астон Вилле» (2:3) и «Борнмуту» (2:3).
Ранее «Эвертон» также проиграл «Тоттенхэму» (0:4) и «Брайтону» (0:3).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
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