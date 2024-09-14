Рафинья о «Барсе»: «В таком великом клубе твоей целью должны быть победы во всех турнирах. Ты попал не в ту команду, если не думаешь об этом»

Рафинья Диас рассказал, какие цели должны ставить игроки «Барселоны».

«Когда ты приходишь в такую команду, как «Барса», ты должен иметь в виду, что должен будешь бороться за победу во всех турнирах, где будешь играть, будь то Лига чемпионов, Ла Лига , Суперкубок, Кубок...

Если ты пришел сюда и не думаешь о том, чтобы выигрывать, ты попал не в тот клуб. Если ты приходишь в такой клуб, с его величием, то твоей минимальной целью должны быть победы во всех турнирах», – сказал вингер «Барселоны».