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  • Рафинья о «Барсе»: «В таком великом клубе твоей целью должны быть победы во всех турнирах. Ты попал не в ту команду, если не думаешь об этом»
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Рафинья о «Барсе»: «В таком великом клубе твоей целью должны быть победы во всех турнирах. Ты попал не в ту команду, если не думаешь об этом»

Рафинья Диас рассказал, какие цели должны ставить игроки «Барселоны».

«Когда ты приходишь в такую команду, как «Барса», ты должен иметь в виду, что должен будешь бороться за победу во всех турнирах, где будешь играть, будь то Лига чемпионов, Ла Лига, Суперкубок, Кубок...

Если ты пришел сюда и не думаешь о том, чтобы выигрывать, ты попал не в тот клуб. Если ты приходишь в такой клуб, с его величием, то твоей минимальной целью должны быть победы во всех турнирах», – сказал вингер «Барселоны». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛа Лига
logoРафинья Диас
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