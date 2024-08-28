УЕФА представил мячи для мужской и женской ЛЧ от adidas – они вернулись к «классическому виду»
УЕФА показал, какими мячами будут играть в Лиге чемпионов.
«Официальный поставщик мячей для матчей adidas представил мячи, которые будут использоваться в Лиге чемпионов и женской Лиге чемпионов в сезоне-2024/25.
Оба мяча вернулись к классическому виду, но с обновленными технологиями, и на них снова будут изображены соприкасающиеся вершинами звезды, а не смещенный рисунок, который используется с 2019 года», – сказано в сообщении.
Мужской мяч оформлен в бело-черных цветах, женский – в красно-черно-белых.
Изображения: uefa.com