УЕФА представил мячи для мужской и женской ЛЧ от adidas – они вернулись к «классическому виду»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА женский футбол adidas стиль Футбол

УЕФА показал, какими мячами будут играть в Лиге чемпионов.

«Официальный поставщик мячей для матчей adidas представил мячи, которые будут использоваться в Лиге чемпионов и женской Лиге чемпионов в сезоне-2024/25.

Оба мяча вернулись к классическому виду, но с обновленными технологиями, и на них снова будут изображены соприкасающиеся вершинами звезды, а не смещенный рисунок, который используется с 2019 года», – сказано в сообщении.

Мужской мяч оформлен в бело-черных цветах, женский – в красно-черно-белых.

Изображения: uefa.com

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15 комментариев
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А вот это хорошая новость, легендарный мяч
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Красота, мячи стали похожи на мячи
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Спасибо что не стали уточнять чем вдохновлён женский красный мяч
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Че то вспомнилось что Колян не вернул мне select до сих пор…
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Выглядит как китайская подделка если честно
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Со звёздами бело-чёрный прям ваще!
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Ответ Пашка Донофф
Че то вспомнилось что Колян не вернул мне select до сих пор…
Я Колян и я не помню чтобы ты мне его давал. Жмот и наговорщик!(
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Очень даже норм.
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Красивое...)
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Клааассика)
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Лучше оригинального tango не придумали
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Ответ Денис Баранов
Спасибо что не стали уточнять чем вдохновлён женский красный мяч
Код «Красный»
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Ответ Денис Баранов
Спасибо что не стали уточнять чем вдохновлён женский красный мяч
👍😄
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