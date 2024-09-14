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  • «Винисиусу не хватает манер и скромности. Он очень усложняет себе жизнь и поэтому не является номером 1 в современном футболе». Экс-форвард «Сосьедада» Уфарте о бразильце
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«Винисиусу не хватает манер и скромности. Он очень усложняет себе жизнь и поэтому не является номером 1 в современном футболе». Экс-форвард «Сосьедада» Уфарте о бразильце

Роберто Лопес Уфарте объяснил, почему не считает Винисиуса лучшим игроком мира.

– Будет ли Мбаппе лидером «Реала»?

– Он им будет, но пока не стал. На данный момент он лучший игрок мира. Я всегда был большим поклонником Месси, но я признаю, что на данный момент француз очень хорош и должен стать лидером «Мадрида» в краткосрочной перспективе и в будущем.

– А Винисиус?

– Он также может вести за собой «Мадрид», но ему не хватает манер и скромности. Он мне нравится как игрок, с его дриблингом и физикой, но в футболе есть и другие вещи, о которых также нужно помнить.

Он очень усложняет себе жизнь, и иногда это сказывается на нем самом. Вот почему, на мой взгляд, Винисиус не является номером 1 в современном футболе, хотя мне очень нравится его стиль игры, – сказал бывший нападающий «Реал Сосьедад». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
Роберто Лопес Уфарте
logoКилиан Мбаппе
logoВинисиус Жуниор
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