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  • Гайич о 0:1 с «Зенитом»: «ЦСКА здорово сыграл с самым сильным соперником в лиге. Просто не использовали свои моменты»
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Гайич о 0:1 с «Зенитом»: «ЦСКА здорово сыграл с самым сильным соперником в лиге. Просто не использовали свои моменты»

Милан Гайич заявил, что ЦСКА с «Зенитом» сыграл здорово.

Встреча 8‑го тура Мир РПЛ проходила в Москве и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Создали много моментов, но не забили. Тотальное невезение сегодня?

– Мы здорово сыграли с самым сильным соперником в лиге. Просто не использовали свои моменты. В первом тайме было много моментов, мы били и со штрафного. В целом, сыграли здорово и создали много моментов. Надо продолжать в таком же темпе, больше работать и быть более уверенными в себе, – сказал защитник ЦСКА.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoМилан Гайич
logoМатч ТВ
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