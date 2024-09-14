«Сити» пропустил на 22-й секунде от «Брентфорда» – антирекорд клуба в домашнем матче АПЛ. Висса побил достижение Бекхэма, забившего «горожанам» на 95-й секунде в 2000-м
«Манчестер Сити» пропустил свой самый быстрый гол в домашнем матче АПЛ.
В матче 4-го тура АПЛ форвард «Брентфорда» Йоан Висса забил в ворота «горожан» на 22-й секунде, установив рекорд по скорости забитого мяча в ворота «Манчестер Сити» на выезде в АПЛ.
Предыдущий рекорд был установлен Дэвидом Бекхэмом – 18 ноября 2000 года он забил в ворота «Сити» на 95-й секунде.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mister Chip
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