«Сити» пропустил на 22-й секунде от «Брентфорда» – антирекорд клуба в домашнем матче АПЛ. Висса побил достижение Бекхэма, забившего «горожанам» на 95-й секунде в 2000-м

«Манчестер Сити» пропустил свой самый быстрый гол в домашнем матче АПЛ.

В матче 4-го тура АПЛ форвард «Брентфорда » Йоан Висса забил в ворота «горожан» на 22-й секунде, установив рекорд по скорости забитого мяча в ворота «Манчестер Сити » на выезде в АПЛ.

Предыдущий рекорд был установлен Дэвидом Бекхэмом – 18 ноября 2000 года он забил в ворота «Сити» на 95-й секунде.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).